«عبد الدايم» تتفقد ثقافة المنيا وتتابع التجهيزات النهائية للمسرح

تتفقد الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم، فرع ثقافة المنيا، وتتابع أعمال تجهيز مسرح المنيا المجاور للقصر، والمغلق منذ أكثر من 10 سنوات.

واقتربت الهيئة العامة لقصور الثقافة، من تجهيز المسرح في الوقت الحالي لافتتاحه قريبًا، بعد إنهاء إجراءات الحماية المدنية الخاصة به.

ومسرح مدينة المنيا سيكون درعًا قويًا في المحافظة للتصدي للإرهاب والأفكار الظلامية من خلال تقديمه العروض المسرحية والحفلات المتنوعة، والأنشطة المختلفة.

وكانت تعثرت عمليات الإنشاء للمسرح خلال السنوات الماضية، لأسباب متعلقة بالموازنة، ولكن نجحت الهيئة مؤخرًا في توفير المبالغ المطلوبة لتجهيز المتحف، ليكون منارة ثقافية جديدة تضاف إلى مواقع قصور الثقافة بالمحافظات.

وكانت شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مساء أمس ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية المطمر بمركز ساحل سليم وذلك بحضور اللواء أركان حرب محب حبشي قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط، الأب فلبس قس كنيسة باخوم بساحل سليم ، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية،الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بقصور الثقافة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة بالإضافة إلى عدد من قيادات وممثلو الوزارات والمؤسسات المشاركة في المبادرة.

ووجهت عبد الدايم الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر للأنشطة الإبداعية فى ربوع مصر، وقالت إن فعاليات حياة كريمة جاءت لتعبر عن إرادة حقيقية تسعى لتغيير واقع أهلنا في القرى التي تعد المصدر الرئيسي للثروة البشرية التي قامت على أكتافها أقدم حضارة عرفها الإنسان، والتي ما زالت تمد بلادنا بالعقول والسواعد التي تنشد مستقبلا أفضل.