الأحد 29 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«اليوم السعودية»: استمرار محاولات الحوثيين استهداف المدنيين بالمملكة يعكس استدامة المنهجية الإرهابية

الحوثيين
الحوثيين

أكدت صحيفة اليوم السعودية، أن استمرار محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط في المملكة العربية السعودية بطائرة دون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف، أمر يعكس استدامة المنهجية الإرهابية التي يقوم عليها النظام في طهران.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان " إرهاب إيران.. التهديدات والموقف" - أن ما يعصف بالعالم بسبب جائحة كورونا المستجد والتهديد الـذي سببه للشعب الإيراني الخاسر الأكبر من وجود هذا النظام الإرهابي، حيث لم تلتفت حكومة طهران إلى الأعداد التي تزداد من الإصابات والوفيات من هـذه الجائحة بسبب ضعف الإمكانيات المتوافرة من قبل الأجهزة الصحية في إيران، بل استمرت في صرف أموال الـدولـة في سبيل تمويل أذرعها من الميليشيات الخارجة عن القانون بغية زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وعلى صعيد أخر، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، المنعقد اليوم، في العراق، أن الروابط التي تجمع المملكة والعراق تاريخية، نابعة من مبادئ حسن الجوار والمصالح المشتركة.

وأشاد وزير الخارجية السعودي- وفقا لوكالة الأنباء السعودية- بالتطور الملحوظ الذي تشهده العراق على جميع المستويات، مشددًا على الاستمرار في العمل على ما يعزز أمن العراق واستقراره، ويحفظ مؤسساته ومكتسباته ويبرز من ذلك أهمية العلاقات السعودية العراقية في تدعيم ممكنات التنمية والتعاون الإقليمي.

ونوه في هذا الصدد، بمنجزات أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي، وما اشتملت عليه من آفاق للتعاون في مختلف المجالات السياسية، والأمنية، والتجارية، والاستثمارية، والسياحية، وما أسفرت عنه دورته الرابعة هذا العام، ومنها تأسيس صندوق سعودي عراقي مشترك يقدر رأسماله بثلاثة مليارات دولار، مساهمة من السعودية في تعزيز الاستثمار في المجالات الاقتصادية في العراق، بما يعود بالنفع على الاقتصاديين السعودي والعراقي، وتكثيف التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، وإنجاز مشروع الربط الكهربائي، ودعم جهود إعادة الإعمار.

الرياض المملكة اليوم السعودية المنهجية الإرهابية اهتمامات الصحف

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القاهرة - بغداد

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