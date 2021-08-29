اليوم.. «الصحة» تُطلق 6 قوافل طبية مجانية ضمن «حياة كريمة»

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، 6 قوافل طبية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة والسكان، إلى أن القوافل الطبية تم إطلاقها أمس، ويستمر عملها حتى نهاية اليوم، في مناطق؛ الغابة مركز أطسا بمحافظة الفيوم، الساحل القبلي مركز بلطيم محافظة كفر الشيخ، الرزيقات قبلي مركز أرمنت محافظة الأقصر، أسنيت مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، مركز كوم لدر مركز طهطا بمحافظة سوهاج، بني قرة مركز القوصية بمحافظة أسيوط.

وأوضحت الوزارة، أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».

وأشارت إلى أن القوافل الطبية تضم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، لافتة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

إنجازات حياة كريمة

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ160 ألفًا و619 مواطنًا من خلال 136 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر يوليو الماضي.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1222 عيادة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 26 ألفًا و406 تحاليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 33 ألفًا و273 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

ولفت إلى أنه تم تحويل 2102 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية، واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، على حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.