العراق يتسلم 430 ألف جرعة جديدة من لقاح «فايزر»

ذكرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، أنه تم وصول جرعات جديدة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا إلى العراق، تبلغ نحو 430 ألف جرعة.

وأوضحت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في العراق، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، أنه تم توزيع الشحنة لكافة المنافذ التلقيحية بمرافقة قيادة القوات البرية لضمان وصولها بالسرعة الممكنة إلى منافذ الصرف في بغداد وباقي المحافظات العراقية.

إصابات كورونا في العراق

وكانت سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، 5 آلاف و369 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى مليون و868 ألفا و352 إصابة.

وذكرت الوزارة - في بيان الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أمس السبت، أنه تم تسجيل 8 آلاف و153 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و711 ألفا و405 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 20 ألفا و632 حالة، وذلك بعد تسجيل 73 حالة وفاة جديدة.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

