الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات اليوم

التنسيق الإلكتروني
التنسيق الإلكتروني

قال مكتب التنسيق للجامعات الحكومية، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن نتائج المرحلة الأولى للتنسيق ستعلن اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور السيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، ومسئولي مكتب التنسيق، ومشاركة لفيف من الإعلاميين بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية.

وأضاف مكتب التنسيق أن النتائج ستتاح للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفي على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وكانت قد بدأت أعمال تنسيق المرحلة الأولى للتنسيق لطلاب الثانوية العامة السبت الماضي وفقا للحد الأدنى التالي:

- الشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر لعدد طلاب 22954.

- الشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% فأكثر لعدد طلاب 16293.

- الشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر.

ويقدر عدد طلاب المرحلة الأولى للشعبتين العلمية والأدبية 118.2 ألف طالب وطالبة يمثلون 18.2% من إجمالى طلاب الثانوية العامة 2021، والبالغ عددهم 649.3 ألف طالب وطالبة، وتستقبل طلبات تسجيل الرغبات إما من خلال الحاسب الآلى الشخصى أو معامل الحاسبات بمختلف الجامعات وفق الإجراءات الاحترازية التى أقرها منظومة الصحة العالمية ووزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق. 

مؤتمر صحفي وزارة الصحة الموقع الإلكترونى التعليم العالي الجامعات الثانوية العامة المرحلة الاولي تسجيل الرغبات طلاب الثانوية العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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