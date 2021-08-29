«الزراعة» تنصح المزارعين برش المبيدات في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس

قال الدكتور مصطفى عبد الستار، نائب أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يفضل رش المبيدات في الصباح الباكر أو في المساء بعد غروب الشمس، حيث يسبب ارتفاع درجات الحرارة صيفا تبخر محلول رش المبيد ما يؤدي لتلوث الهواء، وانتقاله للأراضي الزراعية المجاورة، كما أن أشعة الشمس الحارة تتجمع وتتركز على قطرات الرش المترسب على أوراق النبات المعامل بالمبيد، حيث تعمل القطرات كعدسة مكبرة، تؤدي إلى حرق أنسجة النبات.

وطالب عبد الستار، في حديث مع “الدستور”، المزارعين بعدم التعرض لأشعة الشمس وقت الظهيرة من 12 ظهرا وحتى 3 عصرا مع ارتداء قبعة واقية وتناول الكثير من الماء والسوائل.

وحذر من رش المبيدات أثناء ارتفاع درجات الحرارة صيفا، الأمر الذي يشكل عبء حيويا يزيد من إجهاد النبات، وتضرره وضعف نموه وربما لموته، فضلا عن أن تساقط المبيد على التربة يؤثر بدرجة كبيرة على خصوبتها والكائنات النافعة بها.

وأضاف عبدالستار، أن ارتفاع درجات الحرارة تؤدي لتكسر تركيبة المبيد وتحلله ما يقلل فاعليته المستهدفة، كما قد تحدث زيادة في درجة سمية المبيد للنبات خاصة المبيدات المحتوية على مواد إضافية أو مساعدة على النفاذية أو اللانتشار أو المواد الناشره واللاصقة، فضلا عن أن العديد من الآفات الحشرية تلجأ للاختباء في التربة أو السطح السفلي الورقي للنبات.

وكانت قد حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية من رش المبيدات وقت ارتفاع درجات الحرارة لما له من خطورة على الزراعات والتربة وتلوث الهواء واختباء الآفات والاستعانة بمطبقي المبيدات واختيار مبيدات موثوق منها والالتزام الكامل لفترة ماقبل الحصاد ودخول الحقول.

وقال نائب أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن درجة الحرارة من العوامل البيئية التي تؤثر على المحاصيل الزراعية وعلى نموها وتكوينها.