الأحد 29 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير ماليزى: نمتلك القدرة على إنتاج لقاح مضاد لكورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، أدهم بابا، إن بلاده تمتلك القدرة على إنتاج أول لقاح مضاد لكوفيد- 19 من خلال حشد العلماء ذوي الخبرة ذات الصلة في مجال الصحة العامة.
 

وأضاف أن "إنتاج لقاحات كوفيد-19 أمر بالغ الأهمية في تحقيق المناعة الجماعية"، بحسب ما نقلته صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية.
 

وقال: "إننى أرحب بإعلان رئيس الوزراء إسماعيل صبرى يعقوب الذى ستركز فيه الوزارة على البحث والتطوير لإنتاج لقاحات كوفيد - 19".

 

وتابع: "إن إنتاج أول لقاح في البلاد مهم جدا".
 

وأشار الوزير إلى أنه يخطط لعقد ترتيبات ثنائية مع دول أخرى أنتجت بافعل لقاحات مضادة لكوفيد 19، من بينها الصين والهند وتايلاند.
 

وسجلت ماليزيا بشكل إجمالي مليون إصابة و662 ألفا و913 ، إلى جانب 15 ألفا و550 وفاة على صلة بكوفيد 19، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا،  وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس المميت كورونا المستجد "كوفيد-19" في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.


إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة و قاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و2 يتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر لعام  2019 في مدينة و وهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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