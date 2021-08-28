«التضامن» تحدد الفئات المستهدفة من برنامج الأسر المضيقة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جار التوسع فى برنامج الأسرة المضيفة هى من لديها الإستعداد والرغبة لرعاية الطفل أثناء غياب أمه فى العمل أو أى ظروف أخرى مقابل أجر شهري يتناسب مع الخدمة المقدمة للطفل.

اما عن شروط الحصول على الخدمة، اوضحت الوزارة عبر موقعها الالكتروني انها تتمثل فى:-

-تقدم الأسرة الراغبة فى إستضافة الطفل طلباً إلى الجهة القائمة على تنفيذ النظام ويحدد فى الطلب سن الطفل.



الفئات مستحقة هى:-

1- أطفال رضع.

2- أطفال ما قبل المدرسة.

3- أطفال معاقين.

4- أطفال مدارس المرحلة الأولى من التعليم فى الفترة ما بين خروج الطفل من المدرسة وعودة ذويه.

5- رعاية مؤقتة فى حالة تعرض الأسرة لظروف طارئة تستوجب إيداعه فترة من اليوم.



اجراءات الحصول على الخدمة هى:-

- يقدم ولى أمر الطفل طلب لدى الجهة المسند لها مشروع الأسرة المضيفة .

- يحرر عقد إتفاق بين الأسرة المضيفة وولى أمر الطفل يحدد فية :

- قيمة الإشتراك .

- فترة الرعاية بالساعات .

- أسلوب تسليم وإستلام الطفل .



و أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جار إنشاء حوالي 8 آلاف حضانة بإجمالي 18 ألف فصل، كما تم إنشاء ورفع كفاءة 1008 حضانات بما يشمل 2820 فصلا فى 2020 - 2021

وأضاف التقرير، أنه يتم الإشراف على 14.8 ألف حضانة مُرخصة، بالإضافة إلى 1.3 ألف حضانة غير مرخصة من إجمالي 10 آلاف حضانة جاري توفيق أوضاعها خلال 3 سنوات لحين انتهاء اللجنة الوطنية المعنية بتيسير إجراءات التراخيص طبقاً لقرار رئيس الجمهورية، كما تم وضع معايير قومية موحدة لتقييم الحضانات تحت سن 4 سنوات، وجاري تطوير منهج للطفولة المبكرة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الحضانات مستمرة فى عملها طالما التزمت بالإجراءات الاحترازية.