البرلمان العربي: مؤتمر بغداد خطوة مهمة نحو استقرار العراق

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، السبت، بمخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وأكد «العسومي» أن مؤتمر بغداد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الداخلي في العراق وحشد الدعم الاقتصادي والسياسي له، فضلًا عن مساعدته على استعادة دوره الإقليمي الفاعل والمؤثر وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية واس.

وثمَّن العسومي البيان الختامي لمؤتمر بغداد، وخاصة ما يتعلق برفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للعراق، ودعم جهود الحكومة العراقية في تعزيز مؤسسات الدولة، فضلاً عن ضرورة توحيد الجهود إقليميًا ودوليًا، بما ينعكس إيجابًا على استقرار وأمن المنطقة.

ورحَّب رئيس البرلمان العربي بالجهود الكبيرة التي بذلتها العراق لاستضافة الجمع العربي والإقليمي والدولي في هذا المؤتمر المهم، الذي سيكون له دور كبير في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم الحلول السياسية لجميع الأزمات القائمة، وخفض حدة التوتر ودعم عملية البناء والتنمية، مجددًا التأكيد على دعم البرلمان العربي الكامل لإجراء الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر عقدها في شهر أكتوبر المقبل.