مطروح: إنهاء العمل فى القطاعات الخدمية بقرى حياة كريمة بالمرحلة الأولى بنسبة 100%

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه في المرحلة الأولى "العام الأول" من مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة أدراجت 5 قرى تابعة لمحافظة مطروح ورغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد بسبب جائحة كورونا إلا أنه تم إنهاء المشروعات في القرى المدرجة بنسبة 100%، بإجمالي 68 مشروعا، وبتكلفة 76 مليون و 366 الف و 46 جنيه.

وأوضح المحافظ لـ"الدستور"، أنه في قطاع الطرق تم إدارج 13 مشروعا وفي قطاع الكهرباء تم إدراج 4 مشروعات وفي قطاع الصحة تم إدراج 5 مشروعات وفي قطاع السكن الكريم تم ادراج مشروع واحد وتم الانتهاء منهم بنسبة 100%.

وأضاف أنه في قطاع مياة الشرب تم إدراج 24 مشروعا وفي قطاع مراكز الشباب تم إدراج 7 مشروعات وفي قطاع الصرف الصحي تم إدراج 4 مشروعات وفي قطاع التعليم تم إدراج 4 مشروعات بالإضافة إلي إدراج 4 مشروعات بنية أساسية وتم الانتهاء من جميع المشروعات بنسبة 100 %.

وتابع محافظ مطروح أنه في المرحلة الأولي " العام الثاني " تم إدراج 6 قرى تابعة للمحافظة بإجمالي 35 مشروعا بتكلفة 141 مليون و522 ألف جنية.

وأشار إلي أنه في قطاع الطرق تم إدراج 3 مشروعات والانتهاء منهم بنسبة 100% وفي قطاع الكهرباء تم إدراج 10 مشروعات و تم الانتهاء منهم بنسبة 100% وفي قطاع التعليم تم إدراج 5 مشروعات وتم الانتهاء بنسبة 100% ، بالإضافة إلي إدراج 2 مشروع بنية أساسية وتم الانتهاء بنسبة 100% مؤكدا أنه في قطاع مياة الشرب والصرف الصحي تم إدراج 15 مشروعا وجاري العمل والاسراع في أعمال التنفيذ لتوفير حياة كريمة للمواطنين.