الأحد 29 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مطروح: إنهاء العمل فى القطاعات الخدمية بقرى حياة كريمة بالمرحلة الأولى بنسبة 100%

محافظ مطروح
محافظ مطروح

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه في المرحلة الأولى "العام الأول" من مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة أدراجت 5 قرى تابعة لمحافظة مطروح ورغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد بسبب جائحة كورونا إلا أنه تم إنهاء المشروعات في القرى المدرجة بنسبة 100%، بإجمالي 68 مشروعا، وبتكلفة 76 مليون و 366 الف و 46 جنيه.

 

وأوضح المحافظ لـ"الدستور"، أنه في قطاع الطرق تم إدارج 13 مشروعا وفي قطاع الكهرباء تم إدراج 4 مشروعات وفي قطاع الصحة تم إدراج  5 مشروعات وفي قطاع السكن الكريم تم ادراج مشروع واحد وتم الانتهاء منهم بنسبة 100%.

 

وأضاف أنه في قطاع مياة الشرب تم إدراج 24 مشروعا وفي قطاع مراكز الشباب تم إدراج 7 مشروعات وفي قطاع الصرف الصحي تم إدراج 4 مشروعات وفي قطاع التعليم تم إدراج 4 مشروعات بالإضافة إلي إدراج 4 مشروعات بنية أساسية وتم الانتهاء من جميع المشروعات بنسبة 100 %. 

 

وتابع محافظ مطروح أنه في المرحلة الأولي " العام الثاني " تم إدراج 6 قرى تابعة للمحافظة بإجمالي 35 مشروعا بتكلفة 141 مليون و522 ألف جنية. 

 

وأشار إلي أنه في قطاع الطرق تم إدراج 3 مشروعات والانتهاء منهم بنسبة 100% وفي قطاع الكهرباء تم إدراج 10 مشروعات و تم الانتهاء منهم بنسبة 100% وفي قطاع التعليم تم إدراج 5 مشروعات وتم الانتهاء بنسبة 100% ، بالإضافة إلي إدراج 2 مشروع بنية أساسية وتم الانتهاء بنسبة 100% مؤكدا أنه في قطاع مياة الشرب والصرف الصحي تم إدراج 15 مشروعا وجاري العمل والاسراع في أعمال التنفيذ لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

محافظ مطروح رئيس الجمهورية حياة كريمه قرى حياة كريمة مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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