السبت 28 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منظمة حقوقية توثق أكثر 40 ألف انتهاك حوثي بحق المدنيين

اليمن
اليمن

كشفت منظمة راصد للحقوق والحريات اليمنية، عن توثيقها 40 ألفًا و506 انتهاكات وجرائم إنسانية ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في محافظة المحويت خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى يوليو 2021.

وأوضحت المنظمة- في تقرير أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم السبت، أن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية، تنوعت بين القتل والتعذيب والتشريد والاختطاف والإخفاء القسري وإصدار أحكام الإعدام، وتجنيد الأطفال، وسرقة حقوق موظفين والاعتداء والنهب للممتلكات والمنشآت العامة والخاصة.

وأشارت إلى أن فريق المنظمة وثق (19) حالة قتل خارج القانون، و4 حالات وفاة تحت التعذيب، و4 حالات جريمة اغتيال بحق مدنين معارضين لمشروعها، وإصدار الميليشيا أحكامًا غير شرعية بإعدام 5 مدنيين واختطاف (1692) مدنيًا منهم 30 طفلًا و18 مسنًا و9 نساء، فضلًا عن توثيق (89) حالة إخفاء قسري، و(173) حالة تعذيب جسدي ونفسي في سجونها.

وكشف التقرير عن تجنيد ميليشيا الحوثي قسرًا (175) طفلًا دون السن القانونية للقتال في صفوفها وحرمان (20) ألف طفل من حق التعليم وتحويل 13 مدرسة لثكنات عسكرية ومساكن لميليشياتها واحتلال 33 مؤسسة حكومية، ومصادرة ونهب مساعدات (27) حالة، وتهجير (8910) أشخاص، وفصل 16 ألف مدني وعسكري من الوظيفة العامة ومصادرة حقوقهم ومستحقاتهم وتهديد (96) آخرين بالفصل، إلى جانب تهديد 24 ناشطًا وسياسيًا بالتصفية الجسدية، فضلًا عن توثيق قيام ميليشيا الحوثي بنهب وتكسير (17) محلًا تجاريًا بعاصمة المحافظة والمديريات.

ونوهت مدير عام مكتب حقوق الإنسان بمحافظة المحويت أسماء الجالدي، إلی أن هذه الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات في محافظة المحويت هي ما تمكن الراصدون من توثيقها ورصدها وهي لا تمثل إلا شيئًا بسيطًا من الانتهاكات والجرائم الإنسانية التي ترتكبها هذه الميليشيا في المحافظة، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية والمبعوث الدولي الجديد هانس جوتنبيرج إلى التدخل الجاد والفوري لإيقاف جرائم وانتهاكات الميليشيا بحق المدنيين وإجبارهم على الإفراج عن المختطفين والمخفيين قسرًا دون قيد أو شرط.

اليمن انتهاكات جرائم إنسانية إيران محافظة المحويت

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

مفاجأة فى فيديو «توزيع ساندوتشات بالمخدرات» بطريق السويس

زوجة نضال الشافعي تكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بصديد

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

رابط نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2021 عبر بوابة مصر الرقمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

علي سعدة

لن تعطش مصر

مؤمن المحمدي

الموقف

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

صور

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

منهج نتنياهو وفلسفة بينيت.. ماذا حدث في اجتماعات رئيس الوزراء الإسرائيلي بأمريكا؟

"لن نطالب بحماية أمريكية".. تفاصيل استراتيجية بينيت وبايدن الجديدة حول إيران

أعضاء القائمة العربية في الكنيست يهاجمون بايدن وبينيت