السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يستقبل وزيرة الثقافة للمشاركة في حفل ختام مبادرة «حياة كريمة»

استقبال وزيرة الثقافة
استقبال وزيرة الثقافة

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه اللواء أركان محب حبشى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، منذ قليل، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والتي تزور المحافظة اليوم السبت لحضور الحفل الختامى للأنشطة الثقافية والفنية لفعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى يقيمها فرع ثقافة أسيوط بمدرسة ساحل سليم الصناعية بنين بقرية المطر التابعة لمركز ساحل سليم.


يأتي ذلك ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى في إطار جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.

لقاء اعضاء مجلس النواب باسيوط (7)
استقبال وزيرة الثقافة


حضر الاستقبال المخرج الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور فتحى عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية.


وعبرت وزيرة الثقافة عن سعادتها لزيارة محافظة أسيوط للمرة الثالثة، مشيدة بالفعاليات الثقافية والفنية التى تم تنظيمها بمركز ساحل سليم على مدار شهر كامل ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدة على الحراك الثقافي الذى تشهده المحافظة بمختلف قصور ومكتبات الثقافة بالقرى والمراكز لنشر الحركة الثقافية وتنمية المواهب الشابة وصقل خبرات ومواهب المثقفين الشباب وتنمية روح الابتكار والإبداع لديهم وتعميق قيم الولاء والانتماء وحب الوطن.

لقاء اعضاء مجلس النواب باسيوط (6)
استقبال وزيرة الثقافة


من جانبه أكد محافظ أسيوط على أهمية دور الثقافة في تطور المجتمع وبناء الإنسان والتصدي للأفكار المغلوطة ورفع الوعي بجانب تحسين الذوق العام والارتقاء بالمواطن ورفع مستوى المجتمع وتطوره في شتى المجالات، كما أشاد المحافظ بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة واستهدافها للقرى الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن قطاع الثقافة يأتي في مقدمة أولوياته معلنًا دعمه الكامل للنهوض بقصور ومكتبات الثقافة وامتداد أنشطتها لتصل إلى جميع القرى والنجوع وتنمية النشاط الثقافي والفنون ورعاية المهرجانات والمؤتمرات الثقافية والفنية والتنوع في تلك الأنشطة بما يخدم جهود الدولة في هذا المجال.

لقاء اعضاء مجلس النواب باسيوط (1)
استقبال وزيرة الثقافة
اسيوط محافظة المواطنين مشروعات محافظ أسيوط المبادرة الرئاسية قصور الثقافة دار الأوبرا المصرية وزيرة الثقافة مبادرة حياة كريمة اللواء عصام سعد صندوق التنمية الثقافية الفعاليات الثقافية

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القاهرة - بغداد

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