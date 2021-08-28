جامعة أسيوط: البدء فى البرنامج المشترك مع «لويزفيل» الأمريكية بالهندسة الطبية

قام الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بزيارة إلى جامعة “لويزفيل” الأمريكية والتى استقبله خلالها الدكتورة لوري جونزاليس نائب رئيس الجامعة، والدكتور إيمانويل كولينز عميد كلية الهندسة، والعميد المشارك الدكتور توم روكاواي، والدكتور أيمن الباز رئيس قسم الهندسة الطبية بجامعة لويزفيل.

جامعة لويزفيل الأمريكية

وصرح رئيس جامعة أسيوط أن الزيارة تهدف إلى متابعة اتفاقية التعاون المشترك التى تم إبرامها العام الماضى وذلك من أجل طرح درجات علمية مشتركة تتضمن الماجستير والدكتوراه في مجال الهندسة الطبية وهو العلم الذي يجرى استحداثه مؤخرًا بجامعة أسيوط، ويهدف إلى دمج وتعاون المجالين الهندسي مع الطبي في كافة المجالات بصفة عامة وفى مجالات الخدمة التشخيصية والعلاجية وتطوير البرامج التكنولوجية والآلات والأجهزة الطبية، مضيفًا أنه جارِ بحث إضافة ذلك التخصص الهام لطلاب المرحلة الجامعية، كما تم تضمن اجتماعه مع إدارة جامعة “لويزفيل” بحث إضافة تخصصات أخرى متقدمة في عدد من المجالات لأبناء بجامعة أسيوط بالتعاون مع جامعة “لويزفيل” الأمريكية.

جامعة لويزفيل الأمريكية

وأكد الدكتور طارق الجمال على ما يشهده العالم من ثورة علمية وتكنولوجية واتجاه متسارع إلى تحقيق التحول الرقمى وهو ما يفرض على المؤسسات التعليمية والبحثية تطوير برامجها لمواكبة التقدم العالمي والتغير الجاري فى احتياجات سوق العمل.

جامعة لويزفيل الأمريكية

جامعة لويزفيل الأمريكية

جامعة لويزفيل الأمريكية