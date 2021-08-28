السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: تطوير مركز شباب مجريس بصدفا ضمن «حياة كريمة»

جولة محافظ اسيوط
جولة محافظ اسيوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تطوير مركز شباب مجريس ضمن المشروع التطوير الشامل لمراكز الشباب والتى يجرى تنفيذها ضمن ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصري في إطار جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.

تطوير مركز شباب مجريس (9)

رافقه خلال الجولة محمد كمال رئيس مركز ومدينة صدفا والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة والمهندس صابر عبد الرؤوف مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير عام تنفيذ الأعمال المدنية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندسة هبة مصطفى مدير الأعمال المدنية بالهيئة وبعض شباب فريق مراكز شباب مصر وفريق الكشافة بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

تطوير مركز شباب مجريس (11)

حيث بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد مركز شباب مجريس لمتابعة أعمال التطوير التى يجرى تنفيذها بالمراكز من مبانٍ إدارية وأسوار المركز والملاعب ووجه المحافظ  بضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال بالمشروع ورفع معدلات الأداء وجودة الأعمال التي يجري تنفيذها وحث رئيس المركز ومسئولي الشباب والرياضة بالمركز على المتابعة المستمرة للأعمال وتنفيذها وفقًا لكافة الاشتراطات الفنية، وسرعة نهو الأعمال وتذليل كافة العقبات وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جولة محافظ اسيوط
جولة محافظ اسيوط
جولة محافظ اسيوط
جولة محافظ اسيوط
جولة محافظ اسيوط
جولة محافظ اسيوط
جولة محافظ اسيوط
جولة محافظ اسيوط
اسيوط محافظة وزارة الأوقاف الصرف الصحي محافظ أسيوط مياه الشرب والصرف الصحي المبادرة الرئاسية أعمال التطوير اللواء عصام سعد الجهاز التنفيذي للتنمية المستدامة

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