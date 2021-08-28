السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة طفل خلال عمله مع والده في مخبز بالهرم

جثة
جثة

سقطت قطعة حديدية على رأس طفل داخل مخبز أثناء عمله بصحبة والدة في منطقة الهرم مما أدى لوفاته، بينما ادعى والده سقوطه من أعلى سلم خشية تعرضه للمسائلة القانونية . 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نقل طفل إلى المستشفى مفارقا الحياة، وادعى والده سقوطه من أعلى سلم عقار. 

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفل خلال عمله بصحبة والده بمخبز سقطت عليه قطعة حديد مما أسفر عن مصرعه، وحاول والده إخفاء الحقيقة خشية تعرضه للمسائلة القانونية.

 تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

الهرم محافظة الجيزة يدعي وفاة مديرية أمن الجيزة رجال المباحث شبهة جنائية وفاة نجل الدفع بسيارات الإطفاء

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وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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