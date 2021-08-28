وفاة طفل خلال عمله مع والده في مخبز بالهرم

سقطت قطعة حديدية على رأس طفل داخل مخبز أثناء عمله بصحبة والدة في منطقة الهرم مما أدى لوفاته، بينما ادعى والده سقوطه من أعلى سلم خشية تعرضه للمسائلة القانونية .

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نقل طفل إلى المستشفى مفارقا الحياة، وادعى والده سقوطه من أعلى سلم عقار.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفل خلال عمله بصحبة والده بمخبز سقطت عليه قطعة حديد مما أسفر عن مصرعه، وحاول والده إخفاء الحقيقة خشية تعرضه للمسائلة القانونية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.