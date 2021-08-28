حيثيات المشدد 15 عاما لـ5 متهمين خطفوا صاحب محل ذهب وسرقوه بالإكراه

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حيثيات حكمها على 5 متهمين بينهم سيدة بالسجن المشدد 15 سنة ومصادرة سيارة وهاتف المتهم الأول لاتهامهم بخطف صاحب محل ذهب وسرقته بالإكراه وإصابته وتهديد أسرته في الدرب الأحمر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت الديب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور محمد عماد نور الدين وكيل النيابة وأمانة سر وائل عبد المقصود.

وقالت الحيثيات إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات الدفاع والاطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا ومن حيث أنه وقائع الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمان اليها وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه نظرا لمرور المتهم الأول ابراهيم .م تاجر مصوغات ذهبية والمتهمة الخامسة صفاء .ص وبينهما علاقة عاطفية لضائقة مالية دبرا الأمر بخطف ماهر .م صاحب محل ذهب كرها مصحوبا بطلب فدية فاستعانا بباقي المتهمين الثاني محمد .ع والثالث عبدالله .م والرابع خالد .م وبعد أن تدارسوا واتفقوا جميعهم علي خطف المجني عليه كرها وباستخدام سيارة المتهم الأول الملاكي مقابل جعل مادي لكل من المتهمين من الثاني حتي الرابع واعد المتهم الأول ادوات ارتكاب الجريمة من قيود بلاستيكية ابزيمات بيضاء اللون ولاصق بلاستيك اسود اللون وحيازته المذكورة واعدت المتهمة الخامسة مسكنها بمدينة 6 اكتوبر مكانا لحجز المجني عليه واخفاءة بعيدا عن ذويه

وأضافت الحيثيات أنه في يوم 15 يوليو 2020 الذي حددوه للتنفيذ استقل المتهمون من الثاني حتى الرابع السيارة المذكورة قيادة المتهم الأول صاحبها وبعد إزالة لوحتها المعدنية وتوجهوا بها صوب جراج الدراسة الذي يصف فيه المجني عليه سيارته الخاصة التوياتا ثم ترجل منها المتهمون من الثاني حتي الرابع قاصدين حانوت المجني عليه عليه للمنقولات الذهبية لمراقبته وما أن انتهي المجني عليه من عمله بالحانوت تتبعوه سيرا بالاقدام حتي وصل إلي جراج الدراسة، وحال قيام المجني عليه بفتح باب سيارته لاستقلالها تعدوا عليه ضربا بالأيدي في جسده وشلوا حركته بتقييده ووضع لاصق بلاستيك علي فمه حتي لا يستغيث وعينه لحجب الروية وحينها حضر المتهم الأول بسيارته وانهالت ضربا باليد علي المجني عليه ثم دفعوه للسيارة وانتزعوا منه بموجب هذة الوسيلة من الإكراه مبلغ12 الف جنية وهاتفي محمول ماركة سامسونج ومفاتيح حانوته وسيارته المملوكة وقد ترك هذا الإكراه أثر جروح موصوفة بتقرير الطب الشرعي وما أن خرجت السيارة قيادة قيادة المتهم الأول من الجراج غادرها المتهمان الثالث والرابع كطلب المتهم الأول وبقي فيها مع المتهم الثاني والمجني عليه قاصدين مسكن المتهمة الخامسة.