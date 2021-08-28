كيف تساعد طفلك على التكيف مع العودة إلى المدرسة؟

يعد تحديات العام الماضي، أصبح الأطفال طلاب مدارس، بعدما أعلنت الكثير من الحكومات عودة الأطفال للمدارس، فأخيرًا أتيحت لك الفرصة لإظهار تلك الملابس الجديدة وحقائب الظهر واللوازم المدرسية الذكية.

ولا تزال هناك مخاوف بشأن الحفاظ على سلامة الأطفال من أحدث متغيرات فيروس كورونا، وهو متحور دلتا الجديد والذي أصبح خطر يهدد الأطفال أيضا.

وقد يكون بعض الأطفال قلقين بشأن العودة بالنسبة لهم، فكان المنزل ملاذاً آمناً من العديد من الضغوطات التي واجهوها في المدرسة، ومن ناحية أخرى سيتعين على الأطفال المتحمسين للعودة إلى الفصل الدراسي الآن التكيف مع التعلم باستخدام بروتوكولات فيروس كورونا، فقد يكون الانتقال إلى المدرسة مرهقًا بعض الشيء لطفلك.

لذا، ماذا يمكنك أن تفعل إذا لاحظت أن طفلك يمر بوقت عصيب مع هذا التغيير؟ تقدم أخصائية علم نفس الأطفال فانيسا جنسن، بموقع "clevelandclinic" الطبي، بعض النصائح للمساعدة في تسهيل عملية التكيف مع المدرسة من جديد.

كيف تعرف عندما يمر طفلك بوقت عصيب؟

بشكل عام تعد العودة إلى المدرسة مجرد تغيير كبير، فإنه مكان جديد تمامًا خاصة للأطفال الذين ينتقلون من المدرسة الابتدائية إلى المدرسة الإعدادية أو المدرسة الإعدادية إلى المدرسة الثانوية.

وتضيف جنسن، أنه إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان طفلك يواجه صعوبة في الانتقال إلى المدرسة، ففكر في الطريقة التي يتصرف بها عادةً عندما يكون متوترًا وابحث عن تلك السلوكيات.

وأوضح الباحثون، أنه لابد من طمأنهم بلطف وبشكل تدريجي، فإذا أغرقت طفلك بالأسئلة، فالنتيجة توتر زائد وعدم الحصول على الإجابات الصحيحة.

كما عليك منحهم بعض المساحة من أجل التعبير عن الذات، بالإضافة إلى اكتساب الخبرات الحقيقية من خلال التعامل مع البيئة المحيطة لديهم.

كيفية مساعدة الأطفال الصغار على التكيف مع التغييرات الجديدة؟

يصعب على الأطفال الصغار التعبير عن المشاعر الكبيرة، كما يصعب على الآباء التعامل مع نوبات الغضب، خاصةً إذا كان الأمر يتعلق بالضرب والركل.

تقول الدكتورة جنسن إنه مع الأطفال الصغار، من الجيد وضع بعض الأساسيات الأساسية فيما يتعلق بالسلوك، فالأذى الجسدي ليس جيدًا في أي وقت.