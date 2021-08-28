السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق مخبز فى الجيزة

حريق مخبز
حريق مخبز

نجح رجال قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، في إخماد حريق نشب في مخبز نتيجة ماس كهربائي بدون وقوع أي إصابات.

كان بلاغ ورد لضباط الحماية المدنية بنشوب حريق في مخبز بالجيزة، علي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات. 

وبإجراء التحريات تبين أن ماسًا كهربائيًا وراء الحريق ولا شبهة جنائية، وأسفر الحريق عن احتراق ثلاجة ومجموعة من جوال الدقيق، وبعض محتويات المخبز.

 وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

 

كيفية الوقاية من الحرائق

كثير من حرائق الشقق السكنية تنتشر فى فصل الصيف، وذلك بسبب موجات الحرارة الشديدة التى تشهدها البلاد كل عام، وهي قد تكون ناتجة عن الماس الكهربائى بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية بالتزامن، ولتفادى تلك الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافى حدوث أى حريق.

ونرصد في التقرير التالى أهم إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربائى:

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

2- قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

6- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار.

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى تنجم عنها الحرائق.

11- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.

محافظة الجيزة سيارات الإطفاء الحماية المدنية ماس كهربائي التيار الكهربائي مديرية أمن الجيزة السيطرة على الحريق قوات الحماية المدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

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