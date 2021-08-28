السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البنتاجون»: قوات الجيش الأمريكى بدأت الانسحاب من مطار كابول

مطار كابول
مطار كابول

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، السبت، أن قوات الجيش الأمريكي في أفغانستان بدأت الانسحاب من مطار كابول بالعاصمة الأفغانية.

وأوضح البنتاجون، في بيان، مساء اليوم، أن الولايات المتحدة تعمل على إنهاء مهمتها العسكرية في 31 أغسطس الجاري، وبدأت بسحب بعض المعدات العسكرية من أفغانستان.

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن أن الغارة التي نفذتها القوات الأمريكية في أفغانستان أسفرت عن مقتل اثنين من مسئولي تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرة إلى أنها لن تكشف عن أسماء القياديين في داعش اللذين قتلا خلال الغارة في أفغانستان.

ونوهت إلى أن القتيلين في الغارة الأمريكية على أفغانستان لهما علاقة بتنفيذ وتخطيط تفجير كابول الذي أدى لمقتل 12 جنديًا أمريكيًا وإصابة آخرين ضمن أكثر من 100 قتيل وعشرات المصابين الأفغان.

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون كابول أفغانستان طالبان داعش

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