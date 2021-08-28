جلال برجس عن تزوير دفاتر الوراق: القرصنة سلوك مرفوض لإضراره بالناشر والمؤلف

فوجئ الروائي الأدرني جلال برجس بأن هناك نسخ مزورة من روايته "دفاتر الوراق" والصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر وفازت بالجائزة العالمية للرواية العربية في نسختها الأخيرة.

أما عن التفاصيل فقال برجس: "صدفة وجدت نسخة من دفاتر الوراق مع قارئ اشتراها من أحد المواقع الإلكترونية التي تبيع الكتب ورقيا في عمان فوجدتها مزورة حين نظرت إلى جودة طباعة غلافها وصفخاتها. من المؤسف أن أجد دفاتر الورّاق تباع بنسخ مزورة يتجاوز مزوروها حقوق الناشر والمؤلف ضاربين قوانين الملكية الفكرية بعرض الحائط ونحن في وقت نسعى فيه إلى تكثيف الجهود لينال المؤلف حقوقه وأن يجد مكانته التي يستحق.

يضيف برجس لـ"الدستور":"لم تقتصر القرصنة على بيع الرواية بنسخة ورقية مزورة بل أيضا امتد ذلك إلى النسخ الإلكترونية التي تنتشر في كثير من المواقع التي لا تجد أي قانون يحاسبها على تجاوزاتها. الكتابة فعل إبداعي لكنها من الجانب الآخر مهنة على الكاتب أن يعتاش منها ولايمكن ان يحدث ذلك أمام كل عمليات السطو على الكتاب.

وعن هذا الأمر، قال الناشر ماهر كيالي، مدير المؤسسة العربية للدراسات والنشر:"يحدث عادة مع الكتب التي تحقق شهرة عالية مثل دفاتر الوراق، إن القرصنة سلوك مرفوض يضر بالناشر والمؤلف الأمر الذي نتمنى دوما من الجهات المعنية بمكافحته ومن جهتنا في اتحاد الناشرين نسعي الى منع اي دار تبيع كتبا مزورة من المشاركة في معارض الكتب وذلك لمكافحة هذه الآفة. وندعو كل القراء إلى عدم شراء أي نسخة مزورة حتى لا يساهموا بانتشار هكذا سلوك غير حضاري.

ونال جلال برجس مؤخرًا الجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر) 2021 عن روايته دفاتر الوراق، وهو شاعر وروائي أردني من مواليد 1970 يعمل في قطاع هندسة الطيران، وكتب الشعر والقصة وأدب المكان قبل أن يتجه إلى كتابة الرواية، وعمل في الصحافة الأردنية لعدد من السنين وترأس عددا من الهيئات الثقافية وهو الآن رئيس مختبر السرديات الأردني، ومُعد ومقدم برنامج إذاعي بعنوان (بيت الرواية).

صدر له في الشعر: "كأي غصن على شجرة" (2008) و"قمر بلا منازل" (2011) وفي القصة: "الزلازل" (2012) الحائزة على جائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع، وفي أدب المكان "شبابيك مادبا تحرس القدس" (2017)، و (حكايات المقهى العتيق) رواية مشتركة 2019. نال عن روايته "مقصلة الحالم" (2013) جائزة رفقة دودين للإبداع السردي عام 2014، وعن روايته "أفاعي النار" (في فئة الرواية غير المنشورة) جائزة كتارا للرواية العربية 2015، وأصدرتها هيئة الجائزة في العام 2016. ووصلت روايته (سيدات الحواس الخمس) إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية 2019.