السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الأرصاد: ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة يستمر لـ 3 أيام

طقس حار
طقس حار

يشهد معظم أنحاء الجمهورية، ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة، والذي من المحتمل أن يستمر لمدة 3 أيام، وترتفع الرطوبة النسبية بما يزيد من الشعور بحرارة الطقس خلال ساعات النهار وتتكون الشبورة المائية ليلاً وفى الصباح الباكر فى الأماكن القريبة من المسطحات المائية.

-حالة الطقس الأحد

وفي تصريحات خاصة لـ «الدستور» قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا ستبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع ليكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ويكون معتدل الحرارة ورطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضح شاهين أن طقس الأحد، سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية الى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، كما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى و وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

-أهم الظواهر الجوية

وعن حالة البحرين تكون حالة البحر المتوسط معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين إلا ربع، ويكون البحر الأحمر من معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلي 3 أمتار، والرياح فى البحرين شمالية غربية وتنشط الرياح فى القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، ويقل الإحساس بارتفاع الرطوبة فى ساعات الليل، ويكون اتجاه الرياح فى مصر شمالية غربية، وتكون سرعتها ما بين 16 و17 عقدة.

-تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى مصر

وترتفع درجات الحرارة العظمى والصغرى والمحسوسة اليوم فى الإسكندرية والقاهرة، وتكون درجة الحرارة في القاهرة اليوم 37-26 درجة والمحسوسة 39 درجة، وفى الإسكندرية 32-26 وتكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة وتكون درجات الحرارة فى أسوان 43-27، قنا 41-26، إدفو 43-27، الوادي الجديد 41-23، أسيوط 38-23، المنيا 38-24، الفيوم 37-25، الأقصر 42-25، سيوة 34-22، حلايب 36-26، بني سويف 37-24، أبوسمبل 41-25، سوهاج 40-24، شلاتين 40-27 درجة.

الجمهورية المسطحات الشبورة مركز التنبؤات للأرصاد الجوية حالة الطقس الأحد البحريين الظواهرالجوية درجات الحرارة والرياح

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القاهرة - بغداد

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