إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

هذا وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزي حوش عيسى ودمنهور عن إزالة حالتي تعدي على مساحة 275 م2 عبارة عن: إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 175 م بنطاق قرية الكوم الأخضر بحوش عيسى عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، وإزالة حالة تعدي بالمهد على الأراضي الزراعية بمساحة 100 متر بنطاق قرية زاوية غزال بدمنهور عبارة عن قواعد وسملات خرسانية.

كما أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية أمس لمراكز "المحمودية - الدلنجات - رشيد - دمنهور - بدر - حوش عيسى " إزالة ٧ حالات تعدي على مساحة 1090 م2 عبارة عن: إزالة حالة تعدي بمساحة ٢٨٠ م بنطاق قرية فيشا بالمحمودية عبارة عن شدة خشبية،و إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ٢٥٠ م بقري كوم زمران وطيبه بالدلنجات.

كما قامت الحملة بإزالة سور من البلوك خارج الحيز العمرانى بأرض زراعية بمساحة ١٩٠ م بقرية الموازنة التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة الأمير برشيد، وإيقاف أعمال ورم حفر بالمهد بمساحة ١٥٠ م بمدينة بدمنهور، وإزالة مباني مخالفة في المهد بدور ثالث علوى بدون ترخيص بمساحة ١٢٠م٢ داخل الحيز بقرية عمر مكرم بمركز بدر، وإزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ١٠٠ م بنطاق قرية الكوم الأخضر بحوش عيسى.