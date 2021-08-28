أحمد زاهر لـ«الدستور»: حكايات كثيرة وراء ظهوري بالجلباب في برومو «كدبة كبيرة»

تعرض حكاية "كدبة كبيرة" من مسلسل "ورا كل باب"، بداية من اليوم السبت 28 أغسطس، على قناة الحياة، وهو من تأليف اسلام حافظ وإخراج سميح النقاش، وبطولة كل من أحمد زاهر، هنادي مهنا، وأخرون.

وقال الفنان أحمد زاهر، إنه سعيد بتلك التجربة التي تقدم على شاشة قناة الحياة، مشيراً إلى أن فريق العمل بالكامل بذل مجهوداً كبيراً من أجل أن يقدم حكاية اجتماعية مختلفة، وأن ظهوره بالجلباب في البرومو الذي أطلقته الشركة المنتجة للمسلسل وراءه الكثير من التفاصيل والحكايات.

وتابع زاهر في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يتمنى أن يلقى العمل قبولا ويعجب الجمهور مع بداية عرض الحلقات الأولى، مؤكداً أن المسلسل يضم نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم الفنانة إيمان سلامة، محمد ناصر، عماد رشاد، رضوي جودة، فتوح أحمد.

وتناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل، حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غير العاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.

يذكر أن الموسم الأول من مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.

وعرضت قناة الحياة 5 قصص من الموسم الأول وهم "مالناش إلا بعض" للفنانة صابرين وجيهان خليل وجمال عبد الناصر ومحمد نجاتى وتأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش، وحكاية "يوم من الأيام" تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وبطولة أحمد خليل ويوسف عثمان.

وكانت أخر أعمال الفنان أحمد زاهر في الدراما التليفزيونية هو مسلسل "لؤلؤ"، والذي قامت ببطولته الفنانة مي عمر وحقق نجاحا كبير وهو من تأليف محمد مهران ومن إخراج محمد عبدالسلام، وشارك في بطولته كل من الفنانين محمد الشرنوبي، وادوارد، وهدير عبدالناصر، وسلوى عثمان، وحمدي هيكل، ونرمين الفقي، وأخرون.