السبت 28 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد زاهر لـ«الدستور»: حكايات كثيرة وراء ظهوري بالجلباب في برومو «كدبة كبيرة»

أحمد زاهر وهنادي
أحمد زاهر وهنادي مهنا

تعرض حكاية "كدبة كبيرة" من مسلسل "ورا كل باب"، بداية من اليوم السبت 28 أغسطس، على قناة الحياة، وهو من تأليف اسلام حافظ وإخراج سميح النقاش، وبطولة كل من أحمد زاهر، هنادي مهنا، وأخرون.

وقال الفنان أحمد زاهر، إنه سعيد بتلك التجربة التي تقدم على شاشة قناة الحياة، مشيراً إلى أن فريق العمل بالكامل بذل مجهوداً كبيراً من أجل أن يقدم حكاية اجتماعية مختلفة، وأن ظهوره بالجلباب في البرومو الذي أطلقته الشركة المنتجة للمسلسل وراءه الكثير من التفاصيل والحكايات.

وتابع زاهر  في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يتمنى أن يلقى العمل قبولا ويعجب الجمهور مع بداية عرض الحلقات الأولى، مؤكداً أن المسلسل يضم نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم الفنانة إيمان سلامة، محمد ناصر، عماد رشاد، رضوي جودة، فتوح أحمد.

وتناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل، حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غير العاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.

يذكر أن الموسم الأول من مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.

وعرضت قناة الحياة 5 قصص من الموسم الأول وهم "مالناش إلا بعض" للفنانة صابرين وجيهان خليل وجمال عبد الناصر ومحمد نجاتى وتأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش، وحكاية "يوم من الأيام" تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وبطولة أحمد خليل ويوسف عثمان.

وكانت أخر أعمال الفنان أحمد زاهر في الدراما التليفزيونية هو مسلسل "لؤلؤ"، والذي قامت ببطولته الفنانة مي عمر وحقق نجاحا كبير وهو من تأليف محمد مهران ومن إخراج محمد عبدالسلام، وشارك في بطولته كل من الفنانين محمد الشرنوبي، وادوارد، وهدير عبدالناصر، وسلوى عثمان، وحمدي هيكل، ونرمين الفقي، وأخرون.

 

على العاملين الاول بداية مصر قدم يوسف اليوم تحقيق عمل اجتماع جمهور محمد ناصر يوسف عثمان شركة سينرجي أدوار الشهرة جريدة الدستور محمد مهران الفنان أحمد زاهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

نجاة فرح الزاهد من الموت فى حادث سير

الرئيس السيسى يصل إلى العراق للمشاركة فى مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

صور

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محمد منير على المسرح الروماني بالإسكندرية

محطة تل أبيب

المزيد

إحضار لفائف التوراة.. لماذا دشن بينيت معبدا متنقلا فى أمريكا؟ (صور)

زيارة حاسمة.. ملفات ساخنة على أجندة بينيت فى واشنطن

سارة شريف تكتب: ورطة الانسحاب