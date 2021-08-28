السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز 215 مليونًا.. واللقاحات أكثر من 5.1 مليار جرعة

كورونا
كورونا

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 215 مليون حالة حتى صباح اليوم السبت، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 5.1 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 21. 07 بتوقيت جرينتش اليوم، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 215 مليونًا و452 ألفًا و283 إصابة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات من جراء الوباء ارتفع إلى أربعة ملايين و486 ألفًا و39.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم وصل إلى خمسة مليارات و136 مليونًا و251 ألفًا و482.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا،  وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس المميت كورونا المستجد "كوفيد-19"  في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

جرعات كورونا فيروس كورونا جونز هوبكنز الوفيات اللقاحات المضادة لكورونا

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