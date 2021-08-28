السبت 28 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم السبت 28-8-2021 في جميع المحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر اليوم السبت، وتعرض الدستور خلال السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم  الثلاثاء في عدد من المحافظات وهي محافظات الإسكندرية وشرم الشيخ وأسوان والإسماعيلية.
 

مواقيت الصلاة فى محافظة القاهرة الكبري


 وقت صلاة الفجر  ٣:٥٩

وقت الشروق    ٥:٣٠

وقت أذان الظهر   ١١:٥٦

وقت اذان العصر  ٣:٣١

وقت ادان المغرب ٣:٢٢

وقت أذان العشاء ٧:٣٤

مواقيت الصلاة في محافظة الاسكندرية

وقت صلاة الفجر ٤:٠٢

وقت الشروق  ٥:٣٤

وقت أذان الظهر ١٢:٠٢

وقت اذان العصر ٣:٣٧

وقت ادان المغرب ٦:٢٩

وقت أذان العشاء ٧:٥٠

مواقيت الصلاة في محافظة جنوب سيناء

وقت صلاة الفجر ٣:٤٩

وقت الشروق  ٥:١٩

وقت أذان الظهر ١١:٤٥

وقت اذان العصر ٣:١٩

وقت ادان المغرب ٦:١٠

وقت اذان العشاء ٧:٣٠

مواقيت الصلاة في محافظة الاسماعيلية

وقت صلاة الفجر ٣:٥٤

وقت الشروق ٥:٢٥

وقت أذان الظهر ١١:٥٢

وقت اذان العصر ٣:٢٧

وقت ادان المغرب ٦:١٩

وقت أذان العشاء  ٧:٤٠

مواقيت الصلاة فى محافظة اسوان

وقت صلاة الفجر ٤:٠٣

وقت الشروق   ٥:٢٩

وقت أذان الظهر ١١:٥٠

وقت اذان العصر ٣:١٨

وقت ادان المغرب ٦:١٠

وقت اذان العشاء ٧:٢٦

txt

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 28-8-2021

txt

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 28 أغسطس 2021

txt

غلق باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة السبت المقبل

txt

السبت..انطلاق حكاية «كدبة كبيرة» من مسلسل «وراء كل باب»

 

مواقيت الصلاة فى محافظة الجيزة

وقت صلاة الفجر ٣:٥٩

وقت الشروق ٥:٣٠

وقت أذان الظهر ١١.٥٦

وقت اذان العصر ٣:٣١

وقت ادان المغرب ٦:٢٢

وقت أذان العشاء  ٧:٤٣

مواقيت الصلاة في محافظة السويس

وقت صلاة الفجر ٣:٥٤

وقت الشروق    ٥:٢٥

وقت أذان الظهر. ١١:٥١

وقت اذان العصر.٣:٢٦

وقت ادان المغرب ٦:١٧

وقت أذان العشاء ٧:٣٧ 

مواقيت الصلاة فى محافظة  الغربية

وقت صلاة الفجر ٣:٥٨

وقت الشروق  ٥:٣٠

وقت أذان الظهر ١١:٥٧

وقت اذان العصر ٣:٣٣

وقت ادان المغرب ٦:٢٤

وقت أذان العشاء ٧:٤٥

مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة في محافظة السويس مواقيت الصلاة في محافظة جنوب سيناء مواقيت الصلاة في محافظة الاسكندرية مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة الكبري مواقيت الصلاة اليوم السبت

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

نجاة فرح الزاهد من الموت فى حادث سير

الرئيس السيسى يصل إلى العراق للمشاركة فى مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

صور

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محمد منير على المسرح الروماني بالإسكندرية

محطة تل أبيب

المزيد

إحضار لفائف التوراة.. لماذا دشن بينيت معبدا متنقلا فى أمريكا؟ (صور)

زيارة حاسمة.. ملفات ساخنة على أجندة بينيت فى واشنطن

سارة شريف تكتب: ورطة الانسحاب