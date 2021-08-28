حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 28 أغسطس 2021

تقدما جاكلين عقيقي..

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 28 أغسطس 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل

جومانا مراد

مهنياً: الابتعاد عن المشكلات يساعدك على التركيز أفضل، فحافظ على هذه الوتيرة من الهدوء وراحة البال أطول مدة ممكنة.

عاطفياً: أخذ الأمور بالحكمة بينك وبين الشريك يؤدي إلى الحلول المرجوة لكل مشكلة تعترضكما أو يمكن أن تنغص الجو الجميل السائد بينكما.

صحياً: أعصابك المتوترة بعض الشيء تحتاج إلى الراحة والابتعاد عن ضغط العمل.

ومن مشاهير هذا البرج جومانا مراد

الثور

آل باتشينو

مهنياً: يوم جيد جدا فلا تقف ساكنًا كرّر المحاولة وخذ المبادرة نحو المصالحة، عزز العلاقات والصداقات بشكل خاص ستجد أنه يوم مطمئن وفعال إذا كنت منظمًا.

عاطفياً: تسبّب لك علاقتك بالشريك انزعاجاً وإرباكاً إلا أن الأمور تتحسن لاحقاً وتعود الأمور إلى مجاريها الطبيعية.

صحياً: حاذر الاستسلام للشراهة التي تتسبب بالسمنة، فيصعب عليك لاحقاً التخلص منها بسهولة.

ومن مشاهير هذا البرج آل باتشينو.

الجوزاء

راغب علامة

مهنياً: قد تواجه بعض التأجيل والتسويف في أعمالك وشؤونك المادية بسبب تراجع الوضع المادي بعض الشيء حتى آخر الشهر.

عاطفياً: تتجرأ لطيّ صفحة من الماضي بعد اختبار تجارب قاسية وأخذ العبرة منها والتفكير في الخطوات المستقبلية الناجحة.

صحياً: تتفاعل بحماسة مع أي نشاط رياضي وتشارك في كل ما هو مفيد للصحة.

ومن مشاهير هذا البرج راغب علامة.

السرطان

مجدي يعقوب

مهنياً: تتحسن الظروف العائلية والمهنية وستفرح لانفراج مسألة عالقة ستعطي جهودك ثمارًا مفيدة وستجد هدفًا في عملك اليومي.

عاطفياً: اختر شريكك بعناية وابتعد عن العلاقات السطحية لأنها تسبب لك المشكلات، يكفيك ما أنت فيه من متاعب ومصاعب.

صحياً: تجنّب كل ما له علاقة بالتدخين ولا سيما تدخين النارجيلة فهو مضر جدًا.

ومن مشاهير هذا البرج مجدي يعقوب.

الأسد

هاني سلامة

مهنياً: قد يولد هذا اليوم بعض البلبلة وسوء التفاهم في محيطك المهني، وتبدو شديد الحساسية أو تميل إلى بعض العزلة.

عاطفياً: يتفهمك الآخرون بعد ما عانيته مع الشريك، فتتبدل أمورك ونظرتك كما بعض القناعات، وتحاول البناء مجدداً ولكن على أسس متينة.

صحياً: لا ضرر من المحاولة بين الحين والآخر الخروج في رحلة إلى الجبل وممارسة رياضة التسلق.

ومن مشاهير هذا البرج هاني سلامة.

العذراء

كيت وينسليت

مهنياً: تجد الراحة والطمأنينة هذا اليوم وتنجح في حصد التكريم والتقدير المعنوي، وقد يشجعك القمر من برجك على الانتشار وتوسيع التحرك وكذلك على توظيف الأموال أو الاستثمار.

عاطفياً: بعض التصرفات الصبيانية لن يكون في مصلحتك، وقد ينزعج الشريك ويقرر الابتعاد عنك كي تستعيد الأمور مجراها الطبيعي.

صحياً: تكثر الرحلات في فصل الصيف، ولا سيما تلك في أحضان الطبيعة التي تحث على المشي، فشارك فيها.

ومن مشاهير هذا البرج كيت وينسليت.

الميزان

منة شلبي

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن أرباح مالية واهتمامات مصرفية أو إدارية لتسهيل أعمالك، كما تحمل إليك الكثير من التحركات والتغييرات والمفاجآت.

عاطفياً: تشتدّ الانفعالات وقد تتركز عليك الأنظار بسبب غضب تظهره أو استياء أو عدم رضى عمّا يحصل من قبل الشريك.

صحياً: مهما بلغ حجم المشاغل اليومية، يبقى أمامك بعض الوقت لممارسة الرياضة.

ومن مشاهير هذا البرج منة شلبي.

العقرب

جستين بيبر

مهنياً: قد يطرأ اليوم ما يهدد بعض الاتصالات بمشاكل تتعلق بسفر أو برحلة إلى الخارج أو بعلاقات مع جهة أجنبية.

عاطفياً: إهمالك الشريك أكثر من المعتاد يولد الشك لديه، حاول تمضية أطول وقت ممكن إلى جانبه، وحاول أن تدخل أعماقه لتعرف ما يقلقه.

صحياً: أمر ما يقلق راحتك ويوتر أعصابك، صارح المقرّبين منك به فتريح نفسك نوعاً ما.

ومن مشاهير هذا البرج جستين بيبر.

القوس

جيرارد بيكيه

مهنياً: تتحمّس لاتخاذ قرارات وخطوات حاسمة اذ تشعر ان الوقت قد حان فعلاً لذلك. قد يفاجئك القدر بخبر او فرصة جيدة.

عاطفياً: يعاملك الشريك بليونة وبلا استفزاز وتحدّيات، لن تواجه أي أزمة، بل تنتصر على المصاعب مهما كانت كبيرة أو عويصة.

صحياً: حاول أن تستيقظ باكراً وتمارس رياضة المشي وبعض التمارين قبل التوجه إلى العمل.

ومن مشاهير هذا البرج جيرارد بيكيه.

الجدي

إيهاب توفيق

مهنياً: تكتشف ما يجعلك تتصرف بطريقة حكيمة، وتنكب على عمل جديد وتحقق إنجازاً مهماً وغير مسبوق تستحق عليه التهنئة.

عاطفياً: حاول أن تستوعب أصعب الأمور، يوم متقلب ومعاكس، لا تراهن عليه لتسوية أي أمر، فأنت تفتقد المناعة والحصانة.

صحياً: استعض عن شرب المياه الغازية بالمياه العادية وخصوصاً تلك الغنية بالمعادن.

ومن مشاهير هذا البرج إيهاب توفيق.

الدلو

شيريهان

مهنياً: تجنّب النزاعات والصراعات، وحاول أن تعزّز طاقاتك الإبداعية والفكرية ومهاراتك في التواصل والاتصال.

عاطفياً: يطرأ ما قد يعزّز أوضاع الشريك أو يجعلك تستفيد من ظروف عامة مناسبة بغية ترسيخ أسس العلاقة وتمتينها.

صحياً: لا تكثر من المشروبات الروحية في السهرات، واكتف بالقدر القليل منها.

ومن مشاهير هذا البرج شيريهان.

الحوت

وائل كفوري

مهنياً: تكثر الحركة وتستعيد نشاطك وتدخل مرحلة التنفيذ تسكنك رغبات كثيرة وتتحرك في عدة اتجاهات كما تُحاط بأشخاص قادرين على مساعدتك في تحقيق بعض الأهداف.

عاطفياً: الأجواء الإيجابية تسيطر هذا اليوم، وخصوصاً أن الشريك اقتنع بوجهة نظرك واعتبرها صائبة ومنطقية.

صحياً: قد يهدّد أمر ما سلامتك ويعيد ما حصل معك سابقاً، وتتزوّد حيويّة كبيرة وعزيمة قوي.

من مشاهير هذا البرج وائل كفوري.