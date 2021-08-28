السبت 28 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 28-8-2021

الطقس
الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، نهارا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.


وقال الخبراء - في بيان - إنه من المتوقع تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية الى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.


وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر.

العظمى الصغرى


القاهرة 37 26
الاسكندرية 32 25
وادى النطرون 35 25
طنطا 36 26
شبين الكوم 37 26
دمنهور 34 26
بلطيم 33 24
مطروح 31 21
السلوم 32 24
سيوة 37 22
بورسعيد 33 26
دمياط 33 25
الزقازيق 36 26
المنصورة 36 25
الاسماعيلية 37 24
السويس 36 25
العريش 33 25
رفح 33 24
رأس سدر 36 25
نخل 37 18
نويبع 40 29
طابا 37 25
كاترين 37 17
الطور 37 27
شرم الشيخ 40 29
الغردقة 39 28
مرسى علم 38 28
الفيوم 37 25
بنى سويف 37 24
المنيا 38 24
أسيوط 38 23
سوهاج 40 24
قنا 43 26
الأقصر 44 27
أسوان 45 28
ادفو 45 27
أبوسمبل 43 25
الوادى الجديد 42 23
شلاتين 40 27
أبو رماد 38 28
حلايب 36 26
رأس حدربة 36 27

مصر ارصاد جديد سوهاج الحرارة بني سويف الاسماعيلى القاهرة الإسكندرية سيناء كاترين الوجه البحري الإسماعيلية درجات وادى النطرون درجات الحرارة

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