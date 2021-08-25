الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

السبت..انطلاق حكاية «كدبة كبيرة» من مسلسل «وراء كل باب»

كدبة كبيرة
كدبة كبيرة

تعرض قناة الحياة يوم السبت المقبل أولى حلقات حكاية كدبة كبيرة من مسلسل “وراء كل باب” وهو من بطولة أحمد زاهر وهنادي مهنى و تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، إنتاج سينرجي، وذلك على شاشة الحياة.

وطرحت شركة سينرجي المنتجة للمسلسل البوستر الدعائي والرسمي للمسلسل استعدادًا لعرضه. 

تفاصيل حكاية كدبة كبيرة

ويناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل، حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غير العاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.

أبطال حكاية كدبة كبيرة

حكاية "كدبة كبيرة" ضمن الموسن الثانى من مسلسل "وراء كل باب"، بطولة أحمد زاهر وهنادي مهنى، من تأليف إسلام حافظ،  وإخراج سميح النقاش، يجسد زاهر ضمن أحداث العمل دور رجل يدعى "يحيى أبو المجد".

 

تفاصيل الموسم الأول من مسلسل وراء كل باب

يذكر أن الموسم الأول من مسلسل "وراء كل باب" من إنتاج شركة سينرجي، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.

وعرضت قناة الحياة 5 قصص من الموسم الأول وهم "مالناش إلا بعض" للفنانة صابرين وجيهان خليل وجمال عبد الناصر ومحمد نجاتى وتأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش، وحكاية "يوم من الأيام" تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وبطولة أحمد خليل ويوسف عثمان.

كما عرضت حكاية "طبق الأصل"، للنجم فتحى عبد الوهاب ومن تأليف محمد الشواف ومن إخراج معتز حسام، وحكاية "شنطة سفر"، وحكاية "أيامنا الحلوة" والحكاية بطولة هيدى كرم، ياسر فرج، محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، كريم الحسينى، عمر عبد العزيز، مفيد عاشور، آية هشام وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج إيمان الحداد.

كدبة كبيرة حكاية كدبة كبيرة مسلسل ورا كل باب موعد عرض حكاية كدبة كبيرة موعد عرض الموسم الثاني مسلسل ورا كل باب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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