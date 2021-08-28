«الأهرام»: مؤتمر «بغداد» يهدف لاستعادة وحدة الصف العربى

قالت صحيفة الأهرام، إن الهدف الأساسي لمؤتمر (بغداد للتعاون والشراكة) هو بحث استعادة دور الدولة العراقية، بما يحقق المزيد من الاستقرار، و رفاهية شعبها إلا أن الهدف الأشمل بالتأكيد هو بحث استعادة وحدة الصف العربي كله، باعتبار أن تلك الوحدة الشاملة هي الكفيلة بتحقيق استقرار كل دولة من دول المنظومة العربية على حدة.

وأضافت الصحيفة- في افتتاحية عددها الصادر، صباح اليوم السبت، بعنوان (مؤتمر دول الجوار للعراق)- أنه لايستطيع أحد أن ينكر أن العرب يشهدون في هذه الأيام واحدة من أخطر مراحل تاريخهم المعاصر، يواجهون فيها تحديات غير مسبوقة، و تتهددهم المخاطر من كل جانب، ويأتي مؤتمر بغداد هذا، و الذي تشارك فيه العديد من الدول العربية، مثل (مصر و السعودية و الإمارات و الكويت و الأردن.. و غيرها)، في وقت تعاني فيه المنظومة العربية تحديات على كل الأصعدة، و بشكل خاص على الصعيد الأمني، و يعرف القاصي و الداني أن خطر الإرهاب، كما يهدد العراق الشقيق، فإنه أيضًا يهدد كل الدول العربية المشاركة في المؤتمر.

وأشارت إلى أن التعاون الاقتصادي، سواء بين العراق وبقية الدول المجاورة له، أو بين العرب جميعا في مجملهم بات ضرورة حياة أو موت، إن العالم يشهد تكتلات اقتصادية هائلة يبحث كل منها عن مصلحته، فلماذا لايحذو العرب حذوهم، ويبحثون عن مصالحهم؟.

وأ كدت أن مؤتمر اليوم في بغداد يؤشر على أن هناك إرادة حقيقية لتحقيق وحدة الصف العربي، و لذلك يتمنى كل عربي أن يكون هذا المؤتمر لبنة أولى في صرح إعادة البناء العربي الشامخ.

وفي سياق متصل ، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى العاصمة بغداد؛ للمشاركة في مؤتمر (بغداد للتعاون والشراكة).

وذكرت قناة (السومرية نيوز)، أن طائرة ماكرون حطت في مطار بغداد الدولي، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذت في بغداد مع انتشار كثيف لجهاز مكافحة الإرهاب.

يذكر أن مؤتمر (بغداد للتعاون والشراكة) الذي دعا إليه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ستبدأ أعماله، السبت، بحضور العديد من قادة دول المنطقة والعالم، ويعد حدثا مهما للعراق والشرق الأوسط بأكمله.