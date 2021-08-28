السبت 28 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تيسير النجار: مع الخبرة يصبح الكاتب أكثر مرونة

تيسير النجار
تيسير النجار

نهاية العمل الأدبي أو ما يمكن أن نسميه إذا جاز التعبير "القفلة"، سواء في القصة القصيرة أو الرواية، أمر شديد الأهمية للكاتب والمبدع، وهو ما يطرح السؤال، هل نهاية العمل الأدبي تكون مسبقة في ذهن الكاتب، أم أنها تتغير من حين لأخر، أم أن سير السرد وحبكته، ومصائر شخصيات العمل الأدبي وموضوعه هي التي تفرض هذه النهاية؟ وغيرها مما يخص هذه الجزئية شديدة الأهمية في العمل الإبداعي الكتابي.

وحول هذا الأمر، قالت الكاتبة الشابة تيسير النجار: "لأن النهاية حيلة بشرية، يحمل الجزء الأخير في متتالية مثل "أسرة سعيدة" هذا الاسم، وأنا متفقة معه جدًا، لا توجد نهاية في الحياة الواقعية، وكذلك العمل الأدبي أظن لكل نهاية تعديل جديد يصبح معه العمل مختلفًا".

واستطردت مؤلفة "جئتك بالحب": "أحيانًا تبرق برأسي الفكرة وأشرع في كتابتها أجدها تأخذني إلى مكان آخر لم أفكر به في البداية، دائمًا ما أترك نفسي للقلم والخيال، مثل بساط ريح يتهادى فوق العالم وينزل كيفما يريد، مثلًا في رواية كأنك لم تكن، كنت في البداية خائفة من الكتابة والتشعب، أن تنفرط مني حبال الرواية، أو يصاب القارئ بالملل، لي صديق نبهني مرة أن الكاتب أحيانًا يرتبط على نحو عاطفي ببعض الشخصيات أو القطع وليس لحاجة العمل الأدبي إليها، لكنني حسمت القرار وكتبت كل ما أردت، وبعدها حذفت حوالي خمسة عشر ألف كلمة، وهذه خطوة كنت أجبن منها لوقت قريب، ومع هذه المجزرة في الحذف تغيرت النهاية بالطبع".

وأوضحت: "ثم أنهيت الرواية وكنت راضية عنها وأرسلتها إلى الشاعر الصديق محمد حمدي أبو السعود حتى يراجعها ويدققها وحسب، لكن بعد حوار طويل معه اقتنعت بوجهة نظره وغيرت النهاية، واعتبر نفسي محظوظة بتعاملي معه ولن يكون الأخير، مع الخبرة يصبح الكاتب أكثر مرونة ويفعل ما لصالح العمل الأدبي وفقط، ومن تلك المرونة أن لا يلتزم الكاتب بالنهاية التي توقعها في البداية بل بما يميل إليه ويراه أكثر مناسبة للعمل".

نهاية العمل الأدبي تيسير النجار المتتالية أسرة سعيدة المجموعة القصصية جئتك بالحب الحياة الواقعية

مواد متعلقة

مصطفي البلكي: النهاية تختار وقتها وطريقتها وأنا أخضع لسلطة الكتابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

نجاة فرح الزاهد من الموت فى حادث سير

دراسة: المصابون بمتغير دلتا ينقلون الفيروس قبل يومين من ظهور الأعراض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

صور

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محمد منير على المسرح الروماني بالإسكندرية

محطة تل أبيب

المزيد

إحضار لفائف التوراة.. لماذا دشن بينيت معبدا متنقلا فى أمريكا؟ (صور)

زيارة حاسمة.. ملفات ساخنة على أجندة بينيت فى واشنطن

سارة شريف تكتب: ورطة الانسحاب