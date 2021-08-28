السبت 28 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير هولندى: الحرب فى إثيوبيا خرجت عن السيطرة

إثيوبيا
إثيوبيا

قالت صحيفة "rd.nl" الهولندية الواسعة الانتشار، إن الصراع في إثيوبيا خرج عن السيطرة تمامًا، حيث كان من المفترض أن تصل خمسة آلاف شاحنة محملة بالمساعدات إلى منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا منذ 1 يوليو، بينما وصل فقط  320 شاحنة بسبب تعمد الحكومة الإثيوبية إبعاد المساعدات الإنسانية للأقليم، ووفقًا للأمم المتحدة يحتاج 5 ملايين من سكان تيجراي إلى المساعدة و400000 منهم على حافة المجاعة.

 

ووفقا للصحيفة الهولندية، فإن إبعاد المساعدات هو سلاح حرب، حيث  تود الحكومة الإثيوبية منع التمرد في المنطقة، كما تود الحكومة الأثيوبية ابقاء المواطنين في تيجراي في حالة ضعف تام حتى لايستطعون المقاومة.

 

ووفقا للصحيفة الهولندية، لا تلوح في الأفق نهاية لهذا الصراع الخطير، على العكس من ذلك، فإن النضال في إثيوبيا يتسع ويتسع. 

 

ومن المؤشرات الأخيرة على ذلك تقارير من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن غزو جديد للجيش الإريتري في تيجراي.

 

وجاءت تحركات القوات بعد وقت قصير من زيارة الرئيس الإثيوبي لنظيره الإريتري أسياس أفورقي في 17 أغسطس. 

 

وتابعت الصحية: إن تورط إريتريا في الصراع في تيجراي حساس للغاية، حيث إنه بعد أن شن النطام الإثيوبي  هجومه على جبهة تحرير تيجراي في نوفمبر، كانت هناك تقارير بالفعل عن جنود إريتريين في تيجراي، ونفت الحكومة بشدة ذلك لأشهر، قبل أن تعلن أخيرًا أن الإريتريين الغائبين رسميًا سيغادرون. 

 

وتابعت الصحيفة: ليس فقط التدخل الأجنبي في الصراع في تيجراي مدعاة للقلق، ولكن أيضًا اتساع الصراع الداخلي، و لم تعد الاضطرابات تقتصر على تيجراي، في ولاية أوروميا، أفادت التقارير بمقتل 200 شخص في اضطرابات في الأيام الأخيرة ، يُزعم أن جيش تحرير أوروميا متورط فيها، في غضون ذلك، يقال إن مكتب الشؤون القانونية قد أبرم صفقة مع جبهة تحرير تيجراي لمحاربة النظام الإثيوبي، بالإضافة إلى ذلك، هناك صراع بين الأمهريين والتغريين  من أجل الأرض. 

 

ووصف رئيس ولاية أمهرة، المتاخمة لتيجراي في الشهر الماضي أهالي تيجراي بأنهم "أعداء الشعب الإثيوبي بأكمله. يجب ألا نرتاح حتى نقضي عليهم ".  

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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