السبت 28 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«حماقى» يغنى «زيها مين» برفقة عزيز الشافعى بحفل العلمين الجديدة

عزيز الشافعي وحماقي
عزيز الشافعي وحماقي من حفل الساحل الشمالي

صعد الشاعر والملحن عزيز الشافعي على خشبة مسرح حفل النجم محمد حماقي والمقام حاليا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

 

وتغنى حماقي بأغنية "زيها مين" لأول مرة للجمهور على خشبة المسرح وقام عزيز الشافعي بغناء الأغنية برفقته وسط تفاعل كبير مع الجمهور.

received_1258932491221909
عزيز الشافعي وحماقي من حفل الساحل الشمالي

وتخطت أغنية "زيها مين" حاجز الـ١٥ مليون مشاهدة على "يوتيوب" وتعد الأولى ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل "اسم يا فاتني"، وتعاون النجم محمد حماقي في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي تميم، وجيتار مصطفى أصلان، وطبلة أحمد العيادي.

received_546045989971921
عزيز الشافعي وحماقي من حفل الساحل الشمالي

كلمات أغنية "زيها مين":
حلوة وبتحلي أي مكان وتنوره

والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا

دى جمالها معدى واللى يشوفه بيقدره

والله ما تلاقوا زيها

زيها مين بتهزروا

تؤمر تتأمر ماهي دي اللي عليها منمر

طبعا حقها تدلع تتبغدد قوى تتمنع

قصاد الغمزة ‘حنا تلامذه قصاد المشية إحنا الحاشية

ودي السلطانة وتتسلطن  نغنى معاها ونتسلطن

قصاد الغمزة إحنا تلامذه قصاد المشية احنا الحاشية

ودى السلطانة وتتسلطن نغنى معاها

ليل يا عين ياليل يا عين يا ليل

عين يا ليل يا عين يا ليل يا عين

received_242811354386023

ونفذت جميع تذاكر الحفل على 4 فئات وجاء سعر الفئة الأولى من الحفل والتي نفدت بالكامل بسعر 1000 جنيه مصري، فيما جاءت الفئة الثانية بمبلغ 600 جنيه مصري، والفئة الثالثة بمبلغ 400 جنيه مصري، والفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 250 جنيها.

received_1474955792841116
عزيز الشافعي وحماقي من حفل الساحل الشمالي

ألبوم محمد حماقي الجديد
وطرح الخميس الماضي النجم محمد حماقى أغنية “تك” ثالث أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل أسم “يا فاتني”، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي توما.

received_372995491070646
عزيز الشافعي وحماقي من حفل الساحل الشمالي

ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، والذي طرح منه أغنيتين حتى الآن، كل من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم وتوما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.

الساحل الشمالى محمد حماقى عزيز الشافعي بالساحل الشمالى مدينة العلمين الجديدة الملحن عزيز الشافعي والموز أغنية زيها مين دينة العلمين الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

نجاة فرح الزاهد من الموت فى حادث سير

تفاصيل أزمة أحمد مجاهد وشيكابالا فى تتويج الزمالك بالدورى

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

صور

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محمد منير على المسرح الروماني بالإسكندرية

محطة تل أبيب

المزيد

إحضار لفائف التوراة.. لماذا دشن بينيت معبدا متنقلا فى أمريكا؟ (صور)

زيارة حاسمة.. ملفات ساخنة على أجندة بينيت فى واشنطن

سارة شريف تكتب: ورطة الانسحاب