«حماقى» يغنى «زيها مين» برفقة عزيز الشافعى بحفل العلمين الجديدة

صعد الشاعر والملحن عزيز الشافعي على خشبة مسرح حفل النجم محمد حماقي والمقام حاليا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

وتغنى حماقي بأغنية "زيها مين" لأول مرة للجمهور على خشبة المسرح وقام عزيز الشافعي بغناء الأغنية برفقته وسط تفاعل كبير مع الجمهور.

عزيز الشافعي وحماقي من حفل الساحل الشمالي

وتخطت أغنية "زيها مين" حاجز الـ١٥ مليون مشاهدة على "يوتيوب" وتعد الأولى ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل "اسم يا فاتني"، وتعاون النجم محمد حماقي في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي تميم، وجيتار مصطفى أصلان، وطبلة أحمد العيادي.

عزيز الشافعي وحماقي من حفل الساحل الشمالي

كلمات أغنية "زيها مين":

حلوة وبتحلي أي مكان وتنوره

والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا

دى جمالها معدى واللى يشوفه بيقدره

والله ما تلاقوا زيها

زيها مين بتهزروا

تؤمر تتأمر ماهي دي اللي عليها منمر

طبعا حقها تدلع تتبغدد قوى تتمنع

قصاد الغمزة ‘حنا تلامذه قصاد المشية إحنا الحاشية

ودي السلطانة وتتسلطن نغنى معاها ونتسلطن

قصاد الغمزة إحنا تلامذه قصاد المشية احنا الحاشية

ودى السلطانة وتتسلطن نغنى معاها

ليل يا عين ياليل يا عين يا ليل

عين يا ليل يا عين يا ليل يا عين

ونفذت جميع تذاكر الحفل على 4 فئات وجاء سعر الفئة الأولى من الحفل والتي نفدت بالكامل بسعر 1000 جنيه مصري، فيما جاءت الفئة الثانية بمبلغ 600 جنيه مصري، والفئة الثالثة بمبلغ 400 جنيه مصري، والفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 250 جنيها.

عزيز الشافعي وحماقي من حفل الساحل الشمالي

ألبوم محمد حماقي الجديد

وطرح الخميس الماضي النجم محمد حماقى أغنية “تك” ثالث أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل أسم “يا فاتني”، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي توما.

عزيز الشافعي وحماقي من حفل الساحل الشمالي

ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، والذي طرح منه أغنيتين حتى الآن، كل من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم وتوما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.