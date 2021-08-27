محمد حسن يطرب جمهور مهرجان القلعة بالأغنيات التراثية (صور)

أحيا مساء اليوم المطرب الشاب محمد حسن حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته التاسعة والعشرين والمقام على خشبة مسرح محكى القلعة، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وقدم محمد حسن خلال الحفل مجموعة مختارة من الأغنيات التراثية ومنها "أى دمعة حزن لا، حاول تفتكرنى، على حسب وداد قلبى وع الحلوة والمرة"، وذلك بجانب مجموعة من أحدث أغانيه منها غدر الصحاب وغيرك مليش وتركيبة غريبة.

ويلي حفل المطرب محمد حسن حفلا غنائيا للنجمة المغربية جنات ويشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا.

محمد حسن من مهرجان القلعة

الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربي طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شامميان، كايرو كافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة ، نوران أبو طالب، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان ، محمد حسن ، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز.

وأحيا مساء أمس المطرب محمد محسن حفله الغنائي ضمن فعاليات المهرجان وقدم فيه عدد كبير من أعماله الغنائية التراثية، وشارك في حفل سعيد الارتيست وفرقته والذي اشعل اجواء الحفل.

ومن المقرر ان تختتم فعاليات المهرجان يوم الاثنين المقبل ويحيي الحفل النجم مدحت صالح وفرقته.

محمد حسن من مهرجان القلعة

محمد حسن من مهرجان القلعة