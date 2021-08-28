فوائد رائعة لزيت بذور الجزر

يُعتبر الرجوع للطبيعة من الأمور التي باتت تشغل بال الكثيرين، من أجل التمتع بصحة جيدة، والتغاضي عن الأدوية وخطورة المواد الكيميائية.

في التقرير التالي قدم خبراء التغذية بموقع "healthybuilderz" الطبي، فوائد احد أشهر البذور الصحية وهي زيت "بذور الجزر".

زيت بذور الجزر الأساسي يأتي من الجزر البري، فإن الزيت الذي يتم الحصول عليه من بذوره يوفر في الواقع العديد من الفوائد الصحية.

ما يجعل زيت بذور الجزر الأساسي قادرًا على تقديم العديد من الامتيازات هو حقيقة أنه يحتوي على فيتامين أ، كما إن هذا الزيت يمتلك العديد من المركبات القوية

تخفيف الغازات الزائدة:

إن وجود الغازات الزائدة ليس مجرد محنة محرجة، فهذا لأنه يتسبب في انتفاخ بطنك، وبالتالي يسبب بعض الألم، ولكن يسمح تدليك القليل من الزيت العطري لبذور الجزر المخفف بإراحة سريعة من الكثير من الغازات وجميع الأعراض السيئة التي يسببها.

التخلص من المواد السامة:

من المعروف أن بذور الجزر تمتلك خصائص مدرة للبول خفيفة، مما يعني أنها تسبب زيادة في إنتاج البول، لهذا السبب بالضبط يتم استخدام الزيت المذكور في إزالة السموم من الجسم، وفي بعض الأحيان ، يتم إعطاؤه أيضًا للأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم للمساعدة في خفض ضغط الدم.

تحسن الدورة الشهرية:

قدرة أخرى لزيت بذور الجزر الأساسي هي أنه يساعد على تحسين الدورة الشهرية، وهذا هو السبب في أن هذا الزيت الذي يتم الحصول عليه من بذور نبات الجزر البري يوصى به عمومًا للنساء اللواتي يعانين من أعراض غير مواتية بسبب الدورة الشهرية المنخفضة أو غير المنتظمة.

قتل الطفيليات:

أحد الاستخدامات العديدة لزيت بذور الجزر في عالم العلاج التقليدي هو التعامل مع الديدان الطفيلية المقيمة في الأمعاء، فعندما يتم توظيفه داخليًا لقتل تلك الزواحف المخيفة في القناة الهضمية ، فإن أفضل زيت أساسي لبذور الجزر للوظيفة هو النوع الذي يحتوي على درجة علاجية.

علاج فعال لمشاكل الجلد:

كما أن هناك العديد من المشاكل المتعلقة بالجلد والتي يمكن معالجتها بمساعدة زيت الجزر العطري، عند استخدامه موضعيًا.

ومن المعروف أن هذا الزيت يساعد في السيطرة على الصدفية والأكزيما، علاوة على ذلك ، يحتوي زيت الجزر العطري على خصائص مضادة للميكروبات، مما يجعله مثاليًا لتطهير الجروح الطفيفة وتقرحات الجلد.

إبطاء علامات الشيخوخة:

يمكن لزيت بذور الجزر الأساسي أيضًا أن يثير الإعجاب بخصائصه المذهلة المضادة للشيخوخة، فيمكن أن تساعد إضافة القليل منه إلى المرطبات في تحسين مظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد.