السياحة تنظم جولة إرشادية لمجموعة من ذوى الهمم بمتحف ركن الفاروق بحلوان

نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعى بوزارة السياحة والآثار جولة إرشادية لمجموعة من ٢٠ طفل من ذوي الهمم، بمتحف ركن الفاروق بحلوان بالتعاون مع مركز أبيليتى للدراسات والتدريب.



وتأتي هذه الجولة في إطار الدور التوعوي والمجتمعي الذي تقوم به الوزارة السياحة لتعريف الأطفال بتراثهم الحضاري والمقاصد السياحية والأثرية المختلفة في مصر.



وأوضحت رشا كمال مدير إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي أن هذه الزيارة تأتي استكمالا لبرنامج "حقك تعرفها" والذي أطلقته الإدارة منذ عام ٢٠١٧ بهدف تنمية الوعي السياحي والأثري والتعريف بالتراث وتعزيز الانتماء كخطوة في طريق التنمية المستدامة، لافتة إلي أنه تم اختيار ركن حلوان تحديدا لتقام به الجولة تزامنا مع الاحتفال بعيد وفاء النيل بسبب موقعه المتميز على ضفاف نهر النيل.



وأشارت رشا إلى أن الجولة بدأت بمحاضرة تعريفية للأطفال عن تاريخ مدينة حلوان والتي زاد الاهتمام بها في عهد الخديوي إسماعيل، كما اختارها الملك فاروق فى عام ١٩٤٢ لتكون مقرا لبناء إستراحته الشتوية حيت الهدوء والهواء النقي ووجود المياه الكبريتية التي يقصدها البعض للشفاء.

وأضافت أنه تم اصطحاب الأطفال في جولة داخل قاعات المتحف للتعرف على مقتنياته، والقطع الأثرية التي يضمها، والتي حرص الملك فاروق على وجودها في الاستراحة مثل نماذج مجموعة الملك توت عنخ آمون وغيرها من القطع المميزة.



ومن جانبها قالت رباب محمود مسئول ملف ذوي الهمم بالإدارة إنه تم اختتام اليوم بإقامة ورشة فنية بحديقة المتحف لتعديل بعض المفاهيم السلوكية والجمالية للأطفال باستخدام خامات فنيه لعمل بعض النماذج البسيطة للطيور والورود من حديقة المتحف.

يشار الى أن وزارة السياحة والاثار قد أطلقت مبادرة تحت عنوان " حكايتنا"، بالتعاون مع قطاعي التعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم، والتي تستهدف تنمية الوعي السياحي والأثري لدى طلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية؛ من خلال تنفيذ عدد من الزيارات للمواقع السياحية والأثرية بالمحافظات المصرية المختلفة، وربط تلك الزيارات بالأحداث المحلية والعالمية والاكتشافات الأثرية الحديثة.

