السبت 28 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السياحة تنظم جولة إرشادية لمجموعة من ذوى الهمم بمتحف ركن الفاروق بحلوان

جولة ذو الهمم بمتحف
جولة ذو الهمم بمتحف حلوان

نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعى بوزارة السياحة والآثار جولة إرشادية لمجموعة من ٢٠ طفل من ذوي الهمم، بمتحف ركن الفاروق بحلوان بالتعاون مع مركز أبيليتى للدراسات والتدريب.


وتأتي هذه الجولة في إطار الدور التوعوي والمجتمعي الذي تقوم به الوزارة السياحة لتعريف الأطفال بتراثهم الحضاري والمقاصد السياحية والأثرية المختلفة في مصر.


وأوضحت رشا كمال مدير إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي أن هذه الزيارة تأتي استكمالا لبرنامج "حقك تعرفها" والذي أطلقته الإدارة منذ عام ٢٠١٧ بهدف تنمية الوعي السياحي والأثري والتعريف بالتراث وتعزيز الانتماء كخطوة في طريق التنمية المستدامة، لافتة إلي أنه تم اختيار ركن حلوان تحديدا لتقام به الجولة تزامنا مع الاحتفال بعيد وفاء النيل بسبب موقعه المتميز على ضفاف نهر النيل.


وأشارت رشا إلى أن الجولة بدأت بمحاضرة تعريفية للأطفال عن تاريخ مدينة حلوان والتي زاد الاهتمام بها في عهد الخديوي إسماعيل، كما اختارها الملك فاروق فى عام ١٩٤٢ لتكون مقرا لبناء إستراحته الشتوية حيت الهدوء والهواء النقي ووجود المياه الكبريتية التي يقصدها البعض للشفاء. 

 

وأضافت أنه تم اصطحاب الأطفال في جولة داخل قاعات المتحف للتعرف على مقتنياته، والقطع الأثرية التي يضمها، والتي حرص الملك فاروق على وجودها في الاستراحة مثل نماذج مجموعة الملك توت عنخ آمون وغيرها من القطع  المميزة.


ومن جانبها قالت رباب محمود مسئول ملف ذوي الهمم بالإدارة إنه تم اختتام اليوم بإقامة ورشة فنية بحديقة المتحف  لتعديل بعض المفاهيم السلوكية والجمالية للأطفال باستخدام خامات فنيه لعمل بعض النماذج البسيطة للطيور والورود من حديقة المتحف.

 

يشار الى أن وزارة السياحة والاثار قد أطلقت مبادرة تحت عنوان " حكايتنا"، بالتعاون مع قطاعي التعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم، والتي تستهدف تنمية الوعي السياحي والأثري لدى طلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية؛ من خلال تنفيذ عدد من الزيارات للمواقع السياحية والأثرية بالمحافظات المصرية المختلفة، وربط تلك الزيارات بالأحداث المحلية والعالمية والاكتشافات الأثرية الحديثة. 
 

ذوي الهمم وزارة السياحة والآثار التنمية الثقافية محاضرة تعريفية عيد وفاء النيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

نجاة فرح الزاهد من الموت فى حادث سير

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

تفاصيل أزمة أحمد مجاهد وشيكابالا فى تتويج الزمالك بالدورى

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

صور

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محمد منير على المسرح الروماني بالإسكندرية

محطة تل أبيب

المزيد

إحضار لفائف التوراة.. لماذا دشن بينيت معبدا متنقلا فى أمريكا؟ (صور)

زيارة حاسمة.. ملفات ساخنة على أجندة بينيت فى واشنطن

سارة شريف تكتب: ورطة الانسحاب