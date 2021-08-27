الجمعة 27 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بنى سويف يبحث شكاوى أهالي مركز الواسطى ويوجه بحلها

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، الإدارة العامة للمتابعة ببحث الشكوى (التي رصدها قسم السوشيال ميديا بإدارة الإعلام بالمحافظة، وتضمنت الإشارة إلى تضرر أهالي مدينة الواسطى من وجود إشغالات بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية وتراكم قمامة واحتلال الأرصفة من قبل الباعة الجائلين وصعوبة السير بسبب تلك الإشغالات، والتي كان المحافظ قد وجه إدارة المتابعة (تحت إشراف الدكتور أشرف حماد مدير عام الإدارة ) ببحث الشكوى بالمعاينة على أرض الواقع واتخاذ ما يلزم حيالها.

حيث قامت الإدارة بزيارة ميدانية لمدينة الواسطى،تم خلالها المرور علي شوارع (الثانوية العامة طراد النيل، أحمد عرابي وتبين وجود إشغالات بشارع الثانوية العامة تخص محلات ومنشآت تجارية، ومخبز ،سوبر ماركت ، معرض، محل كشري بجانب رصد إشغالات بشارع طراد النيل عبارة عن (أعمدة إنارة ملقاة علي الأرض أمام معرض للأدوات الصحية، تجمع للخردة امام مكتب دعاية ،ووجود إشغالات بشارع أحمد عرابي ،كما تم المرور على شارع 9 بطراد النيل قبلي وتبين وجود قمامة بالجزيرة الوسطى وببعض الأماكن بالشارع، علاوة على تجمع للقمامة بقطعة أرض فضاء بالمنطقة المذكورة.

وقد قامت الوحدة المحلية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بعمل حملة مكبرة لرفع الإشغالات على مدار 3 أيام متتالية، والتي أسفرت عن إزالة ورفع 365 إشغال متنوعة ، فيما بلغ إجمالي الأصناف التي تم ضبطها وتسليمها بمخازن الوحدة المحلية 100 إشغال.

 علاوة على تحرير محضر غلق لأحد المخابز بشارع جمال عبد الناصر (شارع الثانوية)، وإنذار بالغلق لمحل آخر بنفس الشاعر، واستصدار قرار إداري بالغلق لمحل وتشميعه بالشمع الأحمر لإدارته بدون ترخيص، ومحضر لصاحب محل "فض أحراز".

وتم إرسال المحاضر لقسم الشرطة والإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمتابعة التنفيذ ،بجانب تحرير محاضر إشغال طريق لبعض المحلات والمنشآت التجارية والمقاهي بشوارع  سعد زغلول أحمد عرابي،طراد النيل ، الإبراهيمية ، طوسون ، الكوبرى العلوى.

وبالنسبة لوجود قمامة بشارع طراد النيل بمدينة الواسطي ، فقد تبين أن الشارع يوجد به  سوق تجارى وجارى نقله (السوق) إلى شارع المدرسة الثانوية الزراعية وتم عمل باكيات و، وأنه بمجرد الانتهاء من نقل السوق سوف يتم تطوير شارع الطراد واعادة رصفه بطول 900 م تقريبا وكما قامت الوحدة بوضع صناديق قمامة لحين الانتهاء من نقل السوق الي المكان الجديد.

ووجه محافظ بنى سويف بتكثيف الحملات المكبرة لتنفيذ ازالة الاشغالات بمدينة الواسطي ، مع تكليف الوحدة المحلية بالإسراع للانتهاء من أعمال نقل السوق من شارع طراد النيل إلي شارع المدرسة الثانوية الزراعية التى تم تجهيزه ، مع تفعيل جمع القمامة من المنازل لتخفيف أماكن التجمع بشارع طراد النيل للحفاظ على الشكل الحضاري لشوارع وميادين المدينة العاصمة.

بني سويف محافظة السوشيال ميديا إزالة الاشغالات الدكتور محمد هاني غنيم الوحدة المحلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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