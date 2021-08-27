كيف أصبحت الأميرة ديانا أشهر أيقونة للموضة فى العالم؟ (صور)

اعترفت ديانا أميرة ويلز ذات مرة أنها عندما تزوجت من الأمير تشارلز في سن العشرين، كانت خزانة ملابسها تتكون من فستان طويل وقميص حريري واحد وزوج أنيق من الأحذية، وكان هذا كل شيء، ثم اندفعت لشراء ستة من كل شيء في الفترة التي سبقت الزفاف الملكي، لكي تصبح فيما بعد واحدة من أكثر أيقونات الموضة شهرة في العالم.

وفي السنوات التي أعقبت ظهورها الخيالي على درجات St Paul's في فستان زفافها الرائع OTT، الذي صممه Emanuels، صممت ديانا خزانة ملابس معاصرة لوقتها استطاعت من خلالها حضور البروتوكولات، وفقا لموقع vogue.

ومثلت فساتين السهرة التي اختارتها الأميرة قدوة لأجيال بأكملها، حيث انتقلت بثقة متزايدة خلال الثمانينيات من القرن الماضي، تقرأ قائمة العلامات التجارية المفضلة لديها مثل الأضواء الرائدة في صناعة الأزياء البريطانية في ذلك الوقت أمثال كاثرين ووكر، بيلفيل ساسون، فيكتور إدلشتاين ودونالد كامبل.



تطور أزيائها بعد الانفصال عن الأمير تشارلز

في منتصف التسعينيات وبعد انفصالها عن الأمير تشارلز، بدأت ديانا في كتابة قواعد الموضة الخاصة بها، دخلت حقائب ديور وبدلات شانيل وفساتين السهرة من فيرساتشي وأحذية جيمي تشو في خزانة ملابسها، حيث ازدهرت لتصبح المرأة الأكثر تصويرًا في العالم، وسافرت حول العالم وتصدرت عناوين الصحف مع كل خط.

مع مرور الوقت، أصبحت خزانة ملابس ديانا خارج أوقات العمل مؤثرة تمامًا مثل تفضيلها لفساتين التغيير الأنيقة وعقود اللؤلؤ، وانتشرت صور لها وهي تغادر صالة الألعاب الرياضية، أو تصطحب أبنائها الصغار إلى المدرسة، لتظهر على غلاف إنستجرام ليصبح لها جيل جديد من المعجبين بأسلوب الأميرة.

أبرز الأزياء الجميلة للأميرة ديانا

تم تصوير ديانا البالغة من العمر 19 عامًا مع أطفال من الحضانة التي كانت تدرس فيها، وهي ترتدي سترة صوفية وتنورة متوسطة الطول في ضوء الشمس عام 1980.



للإعلان عن خطوبتها للأمير تشارلز ارتدت ديانا بدلة زرقاء ملكية تم شراؤها من هارودز مع خاتم خطوبتها المصنوع من الياقوت عام 1981.

في أول ظهور رسمي لها في قاعة Goldsmith's Hall بلندن، ارتدت ديانا التي ستصبح أميرة قريبًا ثوبًا أسود من تصميم إليزابيث وديفيد إيمانويل.



قبل يوم زفافهما انضمت ديانا إلى الأمير تشارلز في بالمورال مرتدية سترة منقوشة بألوان زاهية مع سروال قصير وأحذية ويلنجتون.

انضمت الأميرة ديانا بفستان أحمر مميز وقبعة مطابقة إلى الملكة الأم والأميرة مارجريت والأمير تشارلز في حفل زفاف نيكولاس سويمز وكاثرين ويذرال في كنيسة سانت مارغريت بلندن.

شوهدت برفقة الأمير تشارلز في ملعب البولو مرتديًة ثوبا ليموني اللون فوق بلوزة مزينة بالورود.

تزوجت ديانا من الأمير تشارلز في كاتدرائية سانت بول مرتدية فستان من القماش الحريري العاجي من تصميم إليزابيث وديفيد إيمانويل، وتم تزيين الفستان الذي يبلغ طوله 25 قدمًا، وهو الأطول في تاريخ الزفاف الملكي بـ 10000 لؤلؤة وأكمام كبيرة منفوخة وياقة مكشكشة.

تم تصوير الأمير تشارلز وديانا في شهر العسل في اسكتلندا، مع أميرة ويلز وهي ترتدي بدلة تويد من تصميم بيل باشلي مع زوج من الأحذية الكريمية من تشيلسي كوبلر.

نزلت أميرة ويلز على متن طائرة بعد رحلة شهر العسل في البحر الأبيض المتوسط ​​مرتديةً رداء أبيض مزدوج الصدر مع فستان وردي صغير وحملت حقيبتها المطبوعة الأزهار.

كانت ترتدي بدلة دونالد كامبل وقبعة جون بويد خلال جولة في رايل ويلز.

انضمت إلى أمير ويلز خلال زيارتهم الرسمية الأولى إلى ويلز مرتدية معطفًا بيج من كارولين تشارلز مع قبعة جون بويد مزينة بالريش.

في سوانسي حضرت أميرة ويلز حفلًا موسيقيًا مع الأمير تشارلز مرتديًا ثوبًا أخضر من تصميم غراهام ورين، والذي ارتدته مع قلادة الملكة ماري دلهي دوربار الزمرد.

في اليوم الذي أعلنت فيه أنها تتوقع طفلها الأول، خرجت ديانا مرتدية معطفا من تصميم بيلفيل ساسون وقبعة من تصميم جون بويد.

ارتدت ديانا فستانًا شيفونًا مكشوفًا ومزينًا بطبعات بيلفيل ساسون مع قلادة من اللؤلؤ لحضور حدث في متحف فيكتوريا وألبرت.

تم تصوير أميرة ويلز وهي ترتدي فستان حمل من دونالد كامبل مع معطف يشبه الرأس وقبعة واسعة الحواف.

حضرت ديانا لعبة البولو في وندسور مرتدية فستانًا ورديًا مع صندل أبيض وحقيبة زهرية وزوج من النظارات الشمسية تلبس على رأسها.

انضمت إلى بقية أفراد العائلة المالكة في شرفة قصر باكنغهام من أجل Trooping the Colour، مرتدية فستانًا أخضر مع قبعة محجبة، وقلادة من اللؤلؤ أعطاها لها والدها في عيد ميلادها الثامن عشر.

خرجت أميرة ويلز مع الأمير ويليام حديث الولادة في مستشفى سانت ماري بلندن مرتدية فستان منقّط من تصميم كاثرين والكر بمضخات وردية منحنية.

صعدت أميرة ويلز إلى حلبة الرقص في البيت الأبيض مرتدية فستانًا مخمليًا أزرق منتصف الليل من تصميم فيكتور إدلشتاين للرقص مع الممثل جون ترافولتا.