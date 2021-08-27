الجمعة 27 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: 3 قتلى بينهم طفل فى هجومى مطار كابول

افغانستان
افغانستان

كشفت بريطانيا اليوم حصيلة ضحاياها في تفجيري مطار كابول أمس.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الجمعة، أن 3 بريطانيين بينهم طفل قتلوا بهجومي مطار كابول. 
 وقال راب في بيان أوردته وكالة رويترز، "هؤلاء كانوا أبرياء وهي مأساة لأنهم قتلوا على يد إرهابيين جبناء".

وأضاف أن هجوم الأمس المقيت يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه الأشخاص في أفغانستان ويعزز سبب قيامنا بكل ما في وسعنا لإخراج الناس.

وقال وزير الدفاع البريطاني  بن والاس في وقت سابق يوم الجمعة إن بريطانيا لن تقبل المزيد من الأشخاص في رحلات جوية من كابول بخلاف أولئك الموجودين بالفعل داخل المطار.

وقال والاس إن بريطانيا تستعد لآخر ألف شخص داخل المطار والذين سيغادرون يوم الجمعة مع إنهاء وجودها المستمر منذ 20 عاما في أفغانستان. 

وتأتي تصريحات راب، عقب مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع الأمريكي أعلنت فيه عن حصيلة ضحاياها في حادث مطار كابول، وأكدت مقتل 13 جنديا أمريكيا أمس.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنه يتم التنسيق مع طالبان بشأن حفظ الأمن في محيط مطار كابول، بعد تفجير أمس الخميس.

وفجر جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون، خلال المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة، مفاجأة حيث أكد أنهم لا يعتقدون أن هناك انفجارًا ثانيًا في هجوم كابول ولم يكن هناك سوى انتحاري واحد.

وقال إن تنظيم داعش الإرهابي لن يمنع واشنطن من استكمال عمليات الإجلاء من كابول، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 5 آلاف مواطن أمريكي حوالي 5400 أمريكي ينتظرون الإجلاء من كابول
وأضاف أن 35 طائرة عسكرية أمريكية نقلت أمس 12500 شخص، مشيرا إلى أن أكثر من 300 مواطن أمريكي تم نقلهم أمس من كابول، موضحا أن عدد الأمريكيين الذين تم إجلاؤهم حتى الآن من كابل 5300.

وأكد أن البنتاجون ملتزم بإنهاء عمليات الإجلاء في نهاية أغسطس، مؤكدا على قدرة القوات المريكية على إجلاء جميع رعايانا جوا حتى اللحظة الأخيرة.

البريطانية الخارجية دومينيك بريطانين ضحايا تفجير

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وائل لطفي

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