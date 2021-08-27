الجمعة 27 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الطماطم بـ5 جنيهات.. أسعار الخضار بسوق العبور اليوم الجمعة

خضار
خضار

قال حاتم نجيب، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، إن هناك استقرارا في أسعار الخضار اليوم في الأسواق.

وأضاف نجيب، في تصريحات لـ" الدستور"، أن سعر الطماطم سجل من 3 لـ5 جنيهات للكيلو، والبطاطس من 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو، والباذنجان بين 1.5 و5 جنيهات للكيلو، والثوم من 18 إلى 22 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار البامية من 5 إلى 9 جنيهات للكيلو، والفلفل الألوان يتراوح بين 4 و9 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، وسجل سعر الفاصوليا الخضراء بين 10- 22 مقابل 10-21 جنيها للكيلو، وأسعارالملوخية يتراوح الكيلو بين 1.5- 3 جنيهات للكيلو.

وتراوحت أسعار الخيار البلدى بين 2.5-5  جنيهات، والخيار الصوب بين 3-6  جنيهات للكيلو، والجزر بين 1.5- 3 جنيهات للكيلو، وأسعار البصل بين 1.5- 3.5 جنيه، وسجلت الكوسة الكيلو بين 3- 6.5 جنيهات، والفلفل الحامي الأخضر 2.5- 4.5 جنيه للكيلو، وسعر القلقاس 5- 8 جنيهات للكيلو.

البامية الخضار استقرار اليوم الاسواق لحظة نجيب

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وائل لطفي

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