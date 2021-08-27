الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف: لا قتل على المعتقد.. وسنة الله في كونه اقتضت التنوع والاختلاف

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن “سنة الله عز وجل في كونه اقتضت التنوع والاختلاف بين البشر في الدين والجنس واللون والعرق واللغة، حيث يقول الحق سبحانه: “وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ* إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ  وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ”، فلا إكراه في الدين، ولا على الدين”.

وأضاف وزير الأوقاف خلال تصريح له منذ قليل:"لا قتل على المعتقد، فقد كرم الحق سبحانه وتعالى الإنسان على إطلاق إنسانيته، فقال سبحانه:وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، وحرم قتل النفس أي نفس وكل نفس، فقال تعالي:أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، فكل الدماء حرام، وكل الأعراض مصانة، وكل الأموال محفوظة".
وتابع:"أمرنا الحق سبحانه أن نعامل الناس جميعًا بالحسنى، وأن نقول لهم قولا حسنا، فقال سبحانه:وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، للناس كل الناس، وأرسل نبينا (صلى الله عليه وسلم) رحمة للعالمين، فقال سبحانه: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فقد أرسله ربه رحمة للعالمين جميعا، ولم يكن النبي رحمة للمسلمين وحدهم أو المؤمنين وحدهم، أو الموحدين وحدهم، فمن خرج على ذلك فقد خرج على سنن الله عز وجل في كونه، وعلى مقتضى الدين والخلق والإنسانية".

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الأوقاف

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