بيطري الشرقية يضبط 23 ألف جرعة تحصين دواجن فاسدة

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين.

وقال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، إن الحملة مرت على 3 معارض أدوية بيطرية وأسفرت عن تحرير محضرين مخالفة وضـبط 1078 عبوة لـ 34 صنف دواء بيطري مخالف (مجهول المصدر - منتهي الصلاحية ) و23 ألفا و514 جرعة (36 عبوة) تحصين دواجن منتهية الصلاحية، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.