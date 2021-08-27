الجمعة 27 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة ومحافظ الأقصر يتفقدان مركز الابتكار بالتعاون مع «الأغذية العالمى»

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبرافين أجرايوال، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي بالقاهرة، مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر ومقره بمدينة الأقصر.

وأشاد وزير الزراعة خلال تفقده للمركز بخطة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والخاصة بمصر، والتي من ضمن أهم أهدافها إنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة الذي يسهم في نشر التوعية، وتوفير فرص عمل ويعمل على رفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وهي الأهداف التي تتوافق مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واهتمام القيادة السياسية بتطوير الريف المصري.

وزير الزراعة والوفد المرافق اطلعوا على نماذج للدورات التدريبية عن تطبيقات المنصة الزراعية وأخرى عن الشمول المالي وأهميته بالنسبة للعاملين بقطاع الزراعة، واستمع لعدد من طلبات المزارعين وأصدر تعليمات لقيادات الوزارة بالوقوف على حل كل المشاكل التي يواجهها قطاع الزراعة في محافظة الأقصر ومنطقة الصعيد.

وأكد القصير على تفعيل اللجنة التنسيقية لمتابعة أنشطة المركز على أن يكون أول اجتماع لها بمحافظة الأقصر.

ومن ناحيته، أكد محافظ الأقصر على أهمية المركز ودوره في توعية المزارعين من خلال الدورات التدريبية المتعلقة بكافة مجالات الزراعة، بما يسهم في بناء قدرات العاملين بهذا القطاع.

ولفت الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي بالقاهرة، إلى إن زيارة وزير الزراعة تعد بمثابة انطلاقة حقيقية للمركز الذي يعمل علي نشر المعرفة ونقل التجارب والخبرات وتحقيق استفادة للمساهمة في التنمية الريفية في محافظات الصعيد.
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‏وعلي هامش جولته بالمركز أجرى وزير الزراعة حواراً مع عدد من المزارعين ناقش خلاله معهم عدد من المشروعات الحديثة التي تتبناها الوزارة، كما حث المزارعين على تبني أنظمة الري الحديث والتقاوي المحسنة ذات الإنتاجية العالية وتوحيد الحيازات الصغيرة بهدف استغلال وحدة الأرض والمياه وزيادة الإنتاج الزراعي.

الجدير بالذكر أن مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر ومقره بمدينة الأقصر يعد منصة لتدريب صغار المزارعين بالأقصر ومناطق الصعيد المهمشة، كما يعد منطقة مركزية لنقل الخبرات المصرية في الزراعة إلى أشقائنا بدول القارة الافريقية، وذلك وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بالاهتمام وتعزيز أطر التعاون مع دول القارة الإفريقية خلال الفترة القادمة.

 

وزير الزراعة ومحافظ الأقصر يتفقدان مركز للإبتكار ونقل المعرفة بالتعاون برنامج الغذاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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