الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» تفتتح 12 مسجدًا في عدد من المحافظات

مسجد
مسجد

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 10 مساجد جديدة "إحلالًا وتجديدًا"، ومسجدين صيانًة وترميمًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضى حتى الآن 1650 مسجدًا، منها 1510 مساجد جديدة "إحلالًا وتجديدًا"، و140 مسجدًا صيانة وترميمًا،  بالإضافة إلى أكثر من 150 مسجدًا أخرى صيانة وترميمًا تم تنفيذها بمعرفة وإشراف المديريات الإقليمية، ليبلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وترميمه من 7 سبتمبر 2020م حتى 27 أغسطس 2021م 1810 مساجد.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن المساجد التى تم افتتاحها اليوم هي: 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف بنى سويف
1. النور – كفر بنى على سمسطا
مديرية أوقاف الوادى الجديد
2. أبو منقار الكبير – مركز الفرافرة
3. الوهاب – مركز الفرافرة
4. السيدة خديجة – مركز الخارجة
مديرية أوقاف الغربية
5. الرحمن أبو نابت – عزبة أبو نابت – مركز زفتى
6. النور البغدادى – مركز المحلة الكبرى
مديرية أوقاف القليوبية
7. العتيق – كفر العمار - برشوم
مديرية أوقاف البحيرة
8. أبو طوبال – القبلى – المنشية الإبراهيمية - دمنهور
9. خالد بن الوليد – عسران الشرقى – النوبارية 
مديرية أوقاف أسوان
10. كشتمنة شرق نصر النوبة – إدارة كلابشة 
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف الغربية
1. فاطمة حسانين – منشية جنزور – طنطا ثانى 
مديرية أوقاف الإسكندرية
2. العلا الغربى بالنهضة عامرية أول.
وأدت مساجد الجمهورية ، خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "الوفاء وحفظ الجميل "، كانت وزارة الأوقاف شددت على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وزارة الأوقاف مساجد جديدة إحلال ا وتجديد ا افتتاح المساجد الوفاء وحفظ الجميل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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