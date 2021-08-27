تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته «حشيش» غرب الإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 10 طربة “حشيش” بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يُفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بمخدر "الحشيش" وترويجه على عملائه متخذ من دائرة قسم شرطة العامرية ثان بالإسكندرية.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، جرى عمل كمين والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة القسم حال استقلاله سيارة ملاكي.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 10 طرب من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكانت قد قررت نيابة برج العرب بالاسكندرية، حبس 5 عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 350 طربه حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 5 عاطلين، ل3 منهم لهم معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاط اجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجهما على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية.