«تزامنًا مع الموجة الرابعة».. لجنة مكافحة كورونا تناشد المواطنين بالحصول على اللقاح

ناشد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، المواطنين بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي الطلبات للحصول على اللقاح المضاد للفيروس، مؤكدا أن اللقاح سوف يحد من حالات الوفاة بسبب ويقلل الأعراض المصاحبة للإصابة، وذلك بالتزامن مع دخول مصر في الموجة الرابعة من انتشار الفيروس.

وأوضح حسني، في تصريحات لـ"الدستور"، أن اللقاح هو السبيل الوحيد لتقليل فاعلية الفيروس وتحجيمه والحد من أعراضه التي تؤثر بصورة سيئة على المواطنين، مشيرا إلى أن مصر سيكون لديها أول مركز في أفريقيا لتصنيع اللقاحات، من أجل تلقيح كل المصريين بلقاحات كورونا.

وقال إن مصر تسلمت المواد الخام لتصنيع لقاح "سينوفاك"، ويتم الآن إجراء الدراسة على المواد الخام قبل بدء التصنيع، لافتا إلى أن بعض الدول عادت الحياة لطبيعتها بعد تلقيح عدد كبير من مواطنيها.

وتابع حسني أن القادة السياسية تسعى لتوفير أكبر كمية من جرعات اللقاحات للمواطنين ويتبقى تسجيل المواطنين للحصول عليه، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان وضعت خطة لتوفير الجرعة الثانية من اللقاح لكل من تلقى الجرعة الأولى، كما أنها توسعت في عدد المراكز لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين وتلقيحهم في وقت واحد.

وأكد حسني أن كافة اللقاحات المتواجدة في مصر آمنة وفعالة وحاصلة على تصريح من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، موضحا أنه من الممكن أن يصاب الشخص بكورونا بعد التلقيح ولكن لن تكون بحالات شديدة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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