الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تدين هجوم كابول وتدعو لتحقيق الاستقرار والأمن بشكل عاجل

انفجار مطار كابول
انفجار مطار كابول

أدانت وزارة الخارجية الإماراتية، الخميس، بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع خارج مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط قتلى وإصابات، مؤكدة رفضها للأعمال الإجرامية وجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن.

وتقدمت الخارجية الإماراتية في بيان لها مساء اليوم، بخالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقالت الإمارات إنها تتابع عن كثب واهتمام التطورات الأخيرة في أفغانستان، مشددة على ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن فيها بشكل عاجل، ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق.

واشنطن تتوعد بالرد على المهاجمين

وأكد كينيث ماكنزي قائد القوات المركزية الأمريكية، الخميس، أنهم يستعدون للرد على المتورطين بهجوم مطار كابل، مشددا على أن تنظيم داعش لن يثني الولايات المتحدة عن مهمتها في أفغانستان.

وقال قائد القوات المركزية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم من البنتاجون، إنهم سيركزون على الأمن الوقائي لتجنب هجوم مماثل في كابل مشيرا إلى أنه تم التحقق من الانتحاري أثناء عبوره بوابة مطار كابل.

وشدد كينيث ماكنزي على أن عمليات الإجلاء من كابل مستمرة رغم الهجوم الأخير الذي يقف ورائه تنظيم داعش الإرهابي، وأسفر سقوط قتلى وجحرى من الجيش الأمريكي.

وحذر قائد القوات المركزية من أنهم يستعدون للرد على المتورطين بهجوم مطار كابل، متوعدا إياهم بدفع الثمن.

وتوقع كينيث ماكنزي أن يشن داعش هجمات إضافية في أفغانستان، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي لن يوقف تزويد طالبان بالمعلومات اللازمة لتجنب اعتداءات مماثلة.

ارتفاع ضحايا الجيش الأمريكي

وأكد مسؤولون أمريكيون، مساء الخميس، ارتفاع عدد قتلى أفراد القوات الأمريكية جراء انفجاري مطار كابول إلى 12 فردا من قوات المارينز من بينهم عنصرا طبيا.

وكشف مسؤولون أمريكيون، عن إصابة عشرات الجنود في انفجاري مطار كابل، وذلك حسب شبكة فوكس نيوز الأمر يكية.

الإمارات كابول داعش انفجار مطار كابول أفغانستان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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