الخميس 26 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«سيدفعون الثمن».. أمريكا: سنرد على المتورطين بهجوم مطار كابول

كينيث ماكنزي
كينيث ماكنزي

أكد كينيث ماكنزي قائد القوات المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، أنهم يستعدون للرد على المتورطين بهجوم مطار كابول، مشددا على أن تنظيم داعش الإرهابي لن يثني الولايات المتحدة عن مهمتها في أفغانستان.

 

وقال قائد القوات المركزية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم من البنتاجون، إنهم سيركزون على الأمن الوقائي لتجنب هجوم مماثل في كابول، مشيرا إلى أنه تم التحقق من الانتحاري أثناء عبوره بوابة المطار.

 

وشدد كينيث ماكنزي على أن عمليات الإجلاء من كابول مستمرة رغم الهجوم الأخير الذي يقف ورائه تنظيم داعش الإرهابي، وأسفر سقوط قتلى وجرحى من الجيش الأمريكي.

 

وحذر قائد القوات المركزية من أنهم يستعدون للرد على المتورطين بهجوم مطار كابول، متوعدا إياهم بدفع الثمن.

 

وتوقع أن يشن داعش هجمات إضافية في أفغانستان، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي لن يوقف تزويد طالبان بالمعلومات اللازمة لتجنب اعتداءات مماثلة.

ارتفاع ضحايا الجيش الأمريكي

فيما أكد مسؤولون أمريكيون، مساء الخميس، ارتفاع عدد قتلى أفراد القوات الأمريكية جراء انفجاري مطار كابول إلى 12 فردا من قوات المارينز من بينهم عنصرا طبيا.

وكشف مسؤولون أمريكيون، عن إصابة عشرات الجنود في انفجاري مطار كابل، وذلك حسب شبكة فوكس نيوز الأمر يكية.

انفجار ثالث بمطار كابول

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الخميس، بسماع دوي انفجار ثالث في محيط مطار كابول، عقب انفجارين ضربا المطار في وقت سابق اليوم وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ولم الكشف حتى الآن عن حصيلة الخسائر التي تسبب فيها الانفجار الثالث، وسبق أن اظهرت تقارير أولية مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة أكثر من 130 آخرين جراء الانفجارين اللذين وقعا في وقت سابق اليوم.

كينيث ماكنزي قائد القوات المركزية الأمريكية الولايات المتحدة طالبان داعش انفجار مطار كابول

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وائل لطفي

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