الأردن يناشد المغرب والجزائر تغليب لغة الحوار لحل الخلافات

ناشدت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تغليب لغة الحوار وحل جميع الخلافات عبرها للعودة بالعلاقات إلى طبيعتها، بما يعزز الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة.

وأعربت الوزارة، في بيان الخميس أوردته وكالة الأنباء الأردنية، عن أسفها للتطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين المغرب والجزائر، والتي تدهورت إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية، مؤكدة حرص الأردن الدائم على تعزيز العمل العربي المشترك وخدمة لمصالح جميع الأشقاء والقضايا العربية.

في سياق متصل، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن أسفه البالغ حيال ما آلت إليه العلاقات بين الجزائر والمغرب، عقب إعلان الجزائر عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، ودعا البلدين إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.

وقال مصدر مسئول في الأمانة العامة للجامعة، إن الجزائر والمغرب بلدان رئيسيان في منظومة العمل العربي المشترك، وأن الأمل لا يزال معقوداً على استعادة الحد الأدنى من العلاقات بما يحافظ على استقرارهما ومصالحهما واستقرار المنطقة.