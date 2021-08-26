«تنسيقية الأحزاب» تستعرض ملخص تمثيل نوابها بالبرلمان بدور الانعقاد الأول (انفوجراف)

أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورقة تعريفية «إنفوجراف» عن ملخص تمثيل أعضاء مجلس نواب «التنسيقية» بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وأوضحت الورقة التعريفية تمثيل أعضاء التنسيقية في هيئات مكتب اللجان النوعية بمجلس النواب، وهم النائب أحمد زيدان وكيلا للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشئون العربية، والنائبة رشا أبوشقرة أمين سر لجنة الشئون الإفريقية، والنائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، والنائب أحمد فتحي وكيل لجنة التصامن، والنائبة أميرة صابر أمين لجنة العلاقات الخارجية، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان والنائب نادر مصطفي وكيل لجنة الثقافة والإعلام.

كما شغل النائب عمرو يونس علي عضوية الأمانة العامة بمجلس النواب، والنائبة مي كرم جبر عضوية لجنة القيم، والنائبة هادية حسني عضوية البرلمان الإفريقي، والنائبة مرثا محروس عضوية البرلمات الدولي للتسامح والسلام.

وتشهد الفترة الأخيرة، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سواء على الصعيد الميدانى أو الحضور في فعاليات محلية أو دولية.