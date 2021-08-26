الضرائب تشدد على تسجيل الشركات بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

شددت مصلحة الضرائب المصرية أن 15 سبتمبر هو آخر موعد لانضمام الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وحال عدم التزامها سيتم إحالتها إلى النيابة.

وأوضحت أن الأول من أكتوبر سيتم استبعاد ملفات هذه الشركات من مركز كبار الممولين.

وأكدت المصلحة أن هذه المواعيد تعد مهلة أخيرة لهذه الشركات للانضمام للمنظومة، وأن هذا يعد تنبيهًا أخيرًا.

وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تلقى اهتماما كبيرا من وزير المالية، ومتابعة مستمرة لكافة الخطوات التي تتم لتحقيق انضمام الشركات إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرًا إلى قيام وزير المالية بالتوجيه نحو ضرورة التعرف على آراء الشركات التى قامت بالانضمام للمنظومة، والتعرف على مقترحاتهم لتحسين أدائها، ومعرفة تجاربهم مع المنظومة مما سيحقق المنفعة المشتركة لمصلحة الضرائب والشركات والاقتصاد ككل.

وأضاف «عبدالقادر» أنه منذ أن صدر قرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وما استتيعه ذلك من صدور قرارات الإلزام بالإنضمام للمنظومة بمراحلها الثلاث بالتطبيق على الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، وبدأت المرحلة الثالثة لها في 15 مايو الماضى، فلقد قامت المصلحة بالعديد من الإجراءات لتنفيذ هذه القرارات، حيث قامت بالتواصل مع الشركات التى شملتها هذه القرارات، من خلال التواصل المباشر مع الشركات، ومن خلال عقد العديد من ورش العمل سواء بالحضور الفعلى أو عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وتم من خلالها شرح الإجراءات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية والإجابة على كافة تساؤلات الشركات.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]